¡Falta menos para el Juego con Causa 2026 en Saltillo!

El partido entre los Saraperos y los Acereros de Monclova se realizará el próximo lunes 13 de abril a las 19:00 horas en el Parque Francisco I. Madero, a beneficio del programa “TEAcompaño con Amor”, enfocado en la atención a personas con espectro autista.

A unos días de que se lleve a cabo el Juego con Causa 2026 en Saltillo , autoridades municipales reiteraron la invitación a la ciudadanía para asistir a este encuentro deportivo con fines sociales.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, señaló que el evento se acerca y confió en la participación de las familias.

“Ya cada vez falta menos para este juego con causa, por lo que invitamos a las familias saltillenses a que acudan a divertirse, con la satisfacción de que su aportación servirá para apoyar a las personas con espectro autista”, comentó.

Agregó que la respuesta de la población suele ser positiva en este tipo de iniciativas. “La población de Saltillo es muy solidaria, y más en estos temas de apoyar a quienes más lo necesitan”, expresó.

Los boletos continúan disponibles a través de la plataforma Boleto Móvil, así como en puntos físicos como el DIF Saltillo, el Gimnasio Municipal, el Multideportivo El Sarape y la Presidencia Municipal.

Los costos van desde 80 pesos en entrada general, hasta paquetes en zonas especiales como palcos, suites y áreas premium.

Autoridades municipales y organizadores agradecieron la participación del Club Saraperos de Saltillo y de la ciudadanía, al destacar que este tipo de eventos contribuyen a fortalecer programas de apoyo social en la ciudad.