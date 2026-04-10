¡Falta menos para el Juego con Causa 2026 en Saltillo!

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Saltillo
/ 10 abril 2026
    ¡Falta menos para el Juego con Causa 2026 en Saltillo!
    Autoridades invitaron a asistir al juego con causa que se realizará en el Parque Madero. CORTESÍA

Saraperos y Acereros se enfrentarán el lunes 13 de abril a las 19:00 horas en el Madero, en beneficio del programa “TEAcompaño con Amor”

A unos días de que se lleve a cabo el Juego con Causa 2026 en Saltillo, autoridades municipales reiteraron la invitación a la ciudadanía para asistir a este encuentro deportivo con fines sociales.

El partido entre los Saraperos y los Acereros de Monclova se realizará el próximo lunes 13 de abril a las 19:00 horas en el Parque Francisco I. Madero, a beneficio del programa “TEAcompaño con Amor”, enfocado en la atención a personas con espectro autista.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/invita-dif-saltillo-a-taller-conectando-salud-e-inclusion-para-ninas-ninos-y-adolescentes-DD19929758

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, señaló que el evento se acerca y confió en la participación de las familias.

“Ya cada vez falta menos para este juego con causa, por lo que invitamos a las familias saltillenses a que acudan a divertirse, con la satisfacción de que su aportación servirá para apoyar a las personas con espectro autista”, comentó.

Agregó que la respuesta de la población suele ser positiva en este tipo de iniciativas. “La población de Saltillo es muy solidaria, y más en estos temas de apoyar a quienes más lo necesitan”, expresó.

Los boletos continúan disponibles a través de la plataforma Boleto Móvil, así como en puntos físicos como el DIF Saltillo, el Gimnasio Municipal, el Multideportivo El Sarape y la Presidencia Municipal.

Los costos van desde 80 pesos en entrada general, hasta paquetes en zonas especiales como palcos, suites y áreas premium.

Autoridades municipales y organizadores agradecieron la participación del Club Saraperos de Saltillo y de la ciudadanía, al destacar que este tipo de eventos contribuyen a fortalecer programas de apoyo social en la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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