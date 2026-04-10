Invita DIF Saltillo a taller ‘Conectando salud e inclusión’ para niñas, niños y adolescentes

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Saltillo
/ 10 abril 2026
    Invita DIF Saltillo a taller ‘Conectando salud e inclusión’ para niñas, niños y adolescentes
    El taller busca fomentar inclusión y aprendizaje. UNPLASH

La sede será el Salón Polivalente en la colonia Nuevo Centro Metropolitano

El DIF Saltillo lanzó una invitación a la ciudadanía para participar en el taller “Conectando salud e inclusión”, dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 16 años de edad, con el objetivo de fortalecer su bienestar, autonomía y desarrollo integral.

La actividad se realizará el próximo miércoles 15 de abril, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Salón Polivalente ubicado en el bulevar Damaso Rodríguez González #275, en la colonia Nuevo Centro Metropolitano.

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De acuerdo con la institución, este taller busca generar espacios de inclusión y aprendizaje que contribuyan al desarrollo de habilidades para la vida, además de fomentar la participación activa de la niñez en entornos seguros y accesibles.

Las personas interesadas en participar podrán registrarse comunicándose al teléfono 844 412 1264, en las extensiones 126 y 127, o bien acudir directamente a las oficinas de la Coordinación de Personas con Discapacidad del DIF Saltillo, ubicadas en la misma dirección donde se llevará a cabo el evento.

El DIF Saltillo reiteró su compromiso de impulsar acciones que promuevan la inclusión, el bienestar y la igualdad de oportunidades, especialmente entre la niñez y adolescencia del municipio.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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