Familia se salva de milagro tras aparatoso accidente carretero

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Familia se salva de milagro tras aparatoso accidente carretero
    El vehículo quedó convertido en chatarra Ulises Martínez
    Familia se salva de milagro tras aparatoso accidente carretero
    Se realizó el levantamiento por parte de las grúas Ulises Martínez
    Familia se salva de milagro tras aparatoso accidente carretero
    Uno de los camiones de carga seguía su camino normal Ulises Martínez
    Familia se salva de milagro tras aparatoso accidente carretero
    El vehículo quedó en medio de los tráileres Ulises Martínez
    Familia se salva de milagro tras aparatoso accidente carretero
    La familia se salvó de milagro Ulises Martínez

Los hechos ocurrieron en la carretera Saltillo-Monterrey

Una familia regiomontana salvó la vida tras participar en un accidente vial la tarde de este viernes, cerca del kilómetro 31 de la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del ejido Las Higueras, en el municipio de Ramos Arizpe.

El accidente se registró minutos después de las 2 de la tarde y en él participaron dos tráileres y un automóvil Suzuki Vitara con placas de circulación RZT-376-B, en el que viajaban una pareja y su hija de 5 años. Los tripulantes fueron identificados como Héctor Alfredo Fernández, de 45 años; Adriana Berenice Salinas Sáenz, de 41; y la menor Andrea Mariel.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia circulaba por el carril izquierdo cuando, repentinamente, un tráiler salió de una estación de servicio ubicada en la zona sin percatarse de la presencia del automóvil, incorporándose a la vialidad y provocando el impacto.

Tras el choque, el vehículo fue proyectado contra la parte lateral derecha de la cabina de un tráiler de la empresa Zorros 57, el cual circulaba por el carril central, ocasionando que el automóvil quedara prensado entre ambas unidades de carga.

TE PUEDE INTERESAR: Muere hombre tras ser apuñalado con un picahielo durante riña en Ramos Arizpe

Al percatarse de lo ocurrido, el conductor del camión señalado como responsable se retiró del lugar. Aunque se inició su búsqueda, no fue posible localizarlo, por lo que unidades de emergencia de Ramos Arizpe se movilizaron al sitio del siniestro.

En el lugar, elementos de Bomberos y Cruz Roja de Nuevo León realizaron las maniobras para liberar a los tripulantes, quienes, una vez fuera del vehículo, fueron trasladados a un hospital privado al norte de la ciudad. Personal de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, así como elementos de la Guardia Nacional, tomaron conocimiento del accidente y entrevistaron a Jofelio Álvarez Álvarez, de 66 años, operador del tráiler afectado, quien relató su versión de los hechos.

Las autoridades solicitarán los videos de las cámaras de vigilancia de la gasolinera y de la tienda de conveniencia ubicada en la zona para determinar responsabilidades y tratar de ubicar al camión que huyó del lugar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Política ficción

Política ficción
true

Morena, ¿organización terrorista?
true

POLITICÓN: En Saltillo crece preocupación por presunto brote de bacteria en hospital privado
Autoridades acudieron al llamado de emergencia.

Hombre con discapacidad se quita la vida en su domicilio, en Saltillo
La paciente se encuentra internada y bajo vigilancia médica.

Mujer con enfermedad terminal atenta contra su vida y queda grave, en Saltillo
Ramón Rocamontes ha combinado su experiencia como docente y coach para construir un espacio inclusivo dentro del futbol americano en Saltillo.

Día del Maestro: Ramón Rocamontes impulsa inclusión de niños con autismo en futbol americano de Saltillo
El desabastecimiento de combustible ha dejado vacías las estaciones de servicio, incluso en zonas neurálgicas de la capital cubana.

Cuba afirma que se agotaron sus reservas de petróleo
Unidad especial del Departamento de Seguridad Nacional inicia la revisión exhaustiva de antecedentes de residentes permanentes para identificar posibles casos de fraude o amenazas a la seguridad.

Titulares de la ‘green card’ son el objetivo de deportación de un nuevo ‘aparato de expulsión’