Familia se salva de milagro tras aparatoso accidente carretero

Una familia regiomontana salvó la vida tras participar en un accidente vial la tarde de este viernes, cerca del kilómetro 31 de la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del ejido Las Higueras, en el municipio de Ramos Arizpe.

El accidente se registró minutos después de las 2 de la tarde y en él participaron dos tráileres y un automóvil Suzuki Vitara con placas de circulación RZT-376-B, en el que viajaban una pareja y su hija de 5 años. Los tripulantes fueron identificados como Héctor Alfredo Fernández, de 45 años; Adriana Berenice Salinas Sáenz, de 41; y la menor Andrea Mariel.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia circulaba por el carril izquierdo cuando, repentinamente, un tráiler salió de una estación de servicio ubicada en la zona sin percatarse de la presencia del automóvil, incorporándose a la vialidad y provocando el impacto.

Tras el choque, el vehículo fue proyectado contra la parte lateral derecha de la cabina de un tráiler de la empresa Zorros 57, el cual circulaba por el carril central, ocasionando que el automóvil quedara prensado entre ambas unidades de carga.

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