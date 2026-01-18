Familias de Saltillo disfrutan una de las primeras ediciones del año de la Ruta Recreativa

Saltillo reafirmó su apuesta por la activación física y la convivencia familiar, luego de que este domingo se realizara una de las primeras ediciones del año de la Ruta Recreativa en el bulevar Venustiano Carranza, donde cientos de personas se dieron cita para disfrutar de un espacio seguro y lleno de actividades.

Como parte de esta jornada dominical, y por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, diversas dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo coordinaron esfuerzos para ofrecer atención y servicios a las y los asistentes, consolidando este paseo como un punto de encuentro para la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: De Saltillo al Estadio BBVA: niño de academia municipal vive el Juego de Leyendas 2026