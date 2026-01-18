Familias de Saltillo disfrutan una de las primeras ediciones del año de la Ruta Recreativa
Cientos de familias participaron este domingo en una de las primeras ediciones del año de la Ruta Recreativa en el bulevar Venustiano Carranza
Saltillo reafirmó su apuesta por la activación física y la convivencia familiar, luego de que este domingo se realizara una de las primeras ediciones del año de la Ruta Recreativa en el bulevar Venustiano Carranza, donde cientos de personas se dieron cita para disfrutar de un espacio seguro y lleno de actividades.
Como parte de esta jornada dominical, y por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, diversas dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo coordinaron esfuerzos para ofrecer atención y servicios a las y los asistentes, consolidando este paseo como un punto de encuentro para la ciudadanía.
En el marco de la estrategia de fortalecimiento del vínculo entre autoridades y comunidad, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participó a través de distintos agrupamientos, que desarrollaron actividades de proximidad social orientadas a la prevención y la confianza ciudadana, las cuales tuvieron una respuesta positiva por parte de los paseantes.
De manera paralela, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló módulos para la detección oportuna de diabetes e hipertensión, además de brindar orientación nutricional. Asimismo, se ofrecieron servicios de vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas, acciones que fueron ampliamente aprovechadas por las familias asistentes.
A lo largo del bulevar se observó a personas trotando, caminando, utilizando bicicleta o patines, muchas de ellas acompañadas de sus hijas e hijos, así como de sus mascotas, lo que reforzó el carácter incluyente y familiar de la Ruta Recreativa.
El Gobierno Municipal reiteró la invitación a las familias saltillenses para que acudan todos los domingos a este espacio, que se extiende desde la calle Baja California hasta la calle Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, como una alternativa para fomentar hábitos saludables y la convivencia comunitaria.