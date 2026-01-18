Familias de Saltillo disfrutan una de las primeras ediciones del año de la Ruta Recreativa

Saltillo
/ 18 enero 2026
    Familias de Saltillo disfrutan una de las primeras ediciones del año de la Ruta Recreativa
    Cientos de personas se dieron cita en el bulevar Venustiano Carranza para participar en una de las primeras ediciones del año de la Ruta Recreativa en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Cientos de familias participaron este domingo en una de las primeras ediciones del año de la Ruta Recreativa en el bulevar Venustiano Carranza

Saltillo reafirmó su apuesta por la activación física y la convivencia familiar, luego de que este domingo se realizara una de las primeras ediciones del año de la Ruta Recreativa en el bulevar Venustiano Carranza, donde cientos de personas se dieron cita para disfrutar de un espacio seguro y lleno de actividades.

Como parte de esta jornada dominical, y por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, diversas dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo coordinaron esfuerzos para ofrecer atención y servicios a las y los asistentes, consolidando este paseo como un punto de encuentro para la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: De Saltillo al Estadio BBVA: niño de academia municipal vive el Juego de Leyendas 2026

$!Familias, niñas y niños aprovecharon el paseo dominical para caminar, trotar y andar en bicicleta en un entorno seguro y libre de vehículos.
Familias, niñas y niños aprovecharon el paseo dominical para caminar, trotar y andar en bicicleta en un entorno seguro y libre de vehículos. FOTO: CORTESÍA

En el marco de la estrategia de fortalecimiento del vínculo entre autoridades y comunidad, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participó a través de distintos agrupamientos, que desarrollaron actividades de proximidad social orientadas a la prevención y la confianza ciudadana, las cuales tuvieron una respuesta positiva por parte de los paseantes.

De manera paralela, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló módulos para la detección oportuna de diabetes e hipertensión, además de brindar orientación nutricional. Asimismo, se ofrecieron servicios de vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas, acciones que fueron ampliamente aprovechadas por las familias asistentes.

$!La Dirección de Salud Pública Municipal instaló módulos para la detección oportuna de diabetes e hipertensión.
La Dirección de Salud Pública Municipal instaló módulos para la detección oportuna de diabetes e hipertensión. FOTO: CORTESÍA

A lo largo del bulevar se observó a personas trotando, caminando, utilizando bicicleta o patines, muchas de ellas acompañadas de sus hijas e hijos, así como de sus mascotas, lo que reforzó el carácter incluyente y familiar de la Ruta Recreativa.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a las familias saltillenses para que acudan todos los domingos a este espacio, que se extiende desde la calle Baja California hasta la calle Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, como una alternativa para fomentar hábitos saludables y la convivencia comunitaria.

Temas


Ruta Recreativa

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

