De Saltillo al Estadio BBVA: niño de academia municipal vive el Juego de Leyendas 2026

Saltillo
/ 18 enero 2026
    Madres, padres y familiares acompañaron a las y los menores durante el encuentro, destacando la importancia del deporte como herramienta de formación y prevención social. FOTO: CORTESÍA

Mario González, de 12 años e integrante de la Academia Jaguares del Gobierno de Saltillo, fue parte de la comitiva que asistió al Juego de Leyendas 2026 en Monterrey

Coahuila volvió a ser escenario de historias que reflejan el impacto social del deporte, luego de que Mario González, un niño saltillense de 12 años, viviera una experiencia inolvidable al asistir al Juego de Leyendas 2026 en el Estadio BBVA, como parte de las acciones de impulso deportivo promovidas por el Gobierno Municipal de Saltillo.

Mario forma parte de la Academia Jaguares, un programa impulsado por el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, que opera en el Biblioparque Norte. Para él, el fútbol no solo es una pasión, sino una herramienta que ha influido de manera positiva en su desarrollo personal, académico y familiar.

Mario González, de 12 años, integrante de la Academia Jaguares del Gobierno de Saltillo, vivió una experiencia inolvidable al asistir al Juego de Leyendas 2026 en el Estadio BBVA. FOTO: CORTESÍA

“Me gusta mucho el fútbol y venir a entrenar con mis amigos, porque además de practicar nos inculcan valores, y eso también me ha ayudado en la escuela y en mi familia”, compartió el menor, quien es aficionado de los Rayados de Monterrey.

La comitiva de 160 personas provenientes de Saltillo arribó al Estadio BBVA como parte de las acciones municipales para impulsar el deporte y la convivencia familiar. FOTO: CORTESÍA

El joven asistió al encuentro acompañado de su madre, María del Socorro, como parte de una comitiva de 160 personas provenientes de Saltillo, integrada por niñas, niños y familias beneficiadas por las academias municipales, la rehabilitación de espacios deportivos y el programa “Activa tu Parque”, así como aficionados que obtuvieron su boleto mediante dinámicas en redes sociales.

María del Socorro destacó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del alcalde Javier Díaz González con el deporte y la niñez, al no solo mejorar la infraestructura deportiva de la ciudad, sino también acercar experiencias formativas a las y los jóvenes.

Mario González asistió al Juego de Leyendas 2026 en el Estadio BBVA como parte de una comitiva de niñas y niños beneficiados por programas deportivos municipales. FOTO: CORTESÍA

“Es muy importante que se atiendan los parques y las canchas, porque los niños y los jóvenes los aprovechan; ahora incluso tuvimos la oportunidad de vivir esta experiencia en el estadio”, expresó.

Desde temprana hora, la comitiva saltillense arribó al Estadio BBVA. Mario, su mamá y otros acompañantes recorrieron el recinto con asombro antes de ocupar sus lugares en las gradas. En la cancha desfilaron figuras internacionales como Cafú, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Dida, Pepe, Xavi, Carles Puyol y Patrick Kluivert, además de leyendas del fútbol mexicano como Óscar Pérez, Zague, Alberto García Aspe, Andrés Guardado, Jorge Campos y Luis Hernández.

Mario no ocultó su emoción al ver en acción a Cafú, su jugador favorito, a quien conocía únicamente a través de videos. El exfutbolista brasileño anotó dos goles, y el niño incluso logró tomarse una fotografía con uno de los jerseys más representativos del histórico lateral derecho.

Mario se emocionó al ver jugar a Cafú, su futbolista favorito, y logró tomarse una fotografía con uno de los jerseys más representativos del exseleccionado brasileño. FOTO: CORTESÍA

Al término del encuentro, Mario y otros integrantes de las academias municipales regresaron a Saltillo con entusiasmo renovado. Convencido de seguir practicando fútbol, el menor aseguró que el deporte le ha dejado valores, disciplina y amistades, además de experiencias que difícilmente olvidará.

“Gracias a esto pudimos venir a este partido, por eso agradecemos al alcalde Javier Díaz González por estas oportunidades”, expresó uno de los niños asistentes, sentimiento que fue compartido por madres y familiares, quienes coincidieron en que el deporte es una herramienta clave para alejar a la niñez del sedentarismo y de conductas de riesgo.

