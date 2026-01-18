De Saltillo al Estadio BBVA: niño de academia municipal vive el Juego de Leyendas 2026

Coahuila volvió a ser escenario de historias que reflejan el impacto social del deporte, luego de que Mario González, un niño saltillense de 12 años, viviera una experiencia inolvidable al asistir al Juego de Leyendas 2026 en el Estadio BBVA, como parte de las acciones de impulso deportivo promovidas por el Gobierno Municipal de Saltillo. Mario forma parte de la Academia Jaguares, un programa impulsado por el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, que opera en el Biblioparque Norte. Para él, el fútbol no solo es una pasión, sino una herramienta que ha influido de manera positiva en su desarrollo personal, académico y familiar. TE PUEDE INTERESAR: Avalan para Ramos Arizpe planta de autoconsumo eléctrico de Minsa, de Alatagracia Gómez

“Me gusta mucho el fútbol y venir a entrenar con mis amigos, porque además de practicar nos inculcan valores, y eso también me ha ayudado en la escuela y en mi familia”, compartió el menor, quien es aficionado de los Rayados de Monterrey.

El joven asistió al encuentro acompañado de su madre, María del Socorro, como parte de una comitiva de 160 personas provenientes de Saltillo, integrada por niñas, niños y familias beneficiadas por las academias municipales, la rehabilitación de espacios deportivos y el programa “Activa tu Parque”, así como aficionados que obtuvieron su boleto mediante dinámicas en redes sociales. María del Socorro destacó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del alcalde Javier Díaz González con el deporte y la niñez, al no solo mejorar la infraestructura deportiva de la ciudad, sino también acercar experiencias formativas a las y los jóvenes.

“Es muy importante que se atiendan los parques y las canchas, porque los niños y los jóvenes los aprovechan; ahora incluso tuvimos la oportunidad de vivir esta experiencia en el estadio”, expresó. Desde temprana hora, la comitiva saltillense arribó al Estadio BBVA. Mario, su mamá y otros acompañantes recorrieron el recinto con asombro antes de ocupar sus lugares en las gradas. En la cancha desfilaron figuras internacionales como Cafú, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Dida, Pepe, Xavi, Carles Puyol y Patrick Kluivert, además de leyendas del fútbol mexicano como Óscar Pérez, Zague, Alberto García Aspe, Andrés Guardado, Jorge Campos y Luis Hernández. Mario no ocultó su emoción al ver en acción a Cafú, su jugador favorito, a quien conocía únicamente a través de videos. El exfutbolista brasileño anotó dos goles, y el niño incluso logró tomarse una fotografía con uno de los jerseys más representativos del histórico lateral derecho.