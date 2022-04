Felipe Rodríguez, el editor que adoptó un tigre

Un tigre se presentó en la redacción de Vanguardia. Buscaba a Felipe Rodríguez Maldonado, editor en jefe de la portada . Era 2008 y la bestia le mordió delicadamente el dedo índice. Nunca más lo abandonó. “ El Párkinson es un tigre que me saqué en una rifa para la que no compré boleto” , cuenta el domador que considera que lo más divertido del oficio de periodista es hacer enojar a los poderosos.

En el trabajo, siempre me transmitió confianza en nuestra comunicación y sabía que si lo veía Felipe significaba que no me preocuparía por la calidad en lo que hiciera”. Armando Castilla, Directo General.

Además de un temblor que lo habita permanentemente, el Párkinson demuestra un abanico de más de 60 síntomas. Y aunque experimentó algunos graves, no le “cayó el veinte” de su enfermedad, hasta que sus amigos comenzaron a verlo diferente, a decir: “El que está ahí no es Felipe, es otro. Son diferentes personas”. Y desde entonces, “siempre sé que ya no soy yo, que hago cosas que no haría si no estuviera enfermo, a mis seres queridos sólo les pido paciencia. Tengo que estar muy al pendiente de lo que pienso. Pueden aparecer disparates y paranoias que no puedo controlar”.