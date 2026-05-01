Feria Perrona: adopciones, show y rescate animal este sábado en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Feria Perrona: adopciones, show y rescate animal este sábado en Saltillo
    Durante el evento, se pondrán lomitos en adopción para aquellas personas que puedan darles en casa una tenencia responsable. CORTESÍA

Fundaciones invitan a evento con causa en el parque El Chapulín; la entrada será mediante donación en especie

Entre ladridos, juegos y causas urgentes, este sábado 2 de mayo se realizará la “Feria Perrona” en Saltillo. Se trata de un evento con causa impulsado por la Fundación Patitas al Rescate en coordinación con Acción y Rescate, con el objetivo de recaudar apoyo para la atención veterinaria y rescate de animales en situación crítica.

La cita será en el parque ecológico El Chapulín, de 15:00 a 17:30 horas, donde además de promover la adopción responsable, se ofrecerá una tarde pensada para convivir en familia, en el marco de las actividades cercanas al Día del Niño.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/invita-caritas-a-venta-masiva-de-vestidos-para-apoyar-a-adultos-mayores-en-saltillo-DH20413000

Durante la feria habrá jornada de adopciones en la que ambas asociaciones llevarán a algunos de los perros que ya están listos para integrarse a un hogar. Se trata de animales rescatados que han sido rehabilitados y esperan una segunda oportunidad.

El programa incluye también una plática de concientización por parte de Natura Zoo, enfocada en el respeto y cuidado de especies, así como una demostración canina a cargo de elementos policiales, quienes mostrarán el trabajo de sus perros en tareas de búsqueda y detección.

Para los más pequeños, se contempla un show infantil, además de venta de snacks y bebidas, en un ambiente que busca combinar entretenimiento con sensibilización sobre el abandono animal.

$!La Feria Perrona se realizará este sábado 2 de mayo en el parque El Chapulín, con actividades familiares y entrada mediante donación.
La Feria Perrona se realizará este sábado 2 de mayo en el parque El Chapulín, con actividades familiares y entrada mediante donación. CORTESÍA

Aunque el acceso no tiene costo, los organizadores solicitan a los asistentes llevar una donación en especie, como croquetas, artículos de limpieza o apoyo económico voluntario. Lo recaudado será destinado a cubrir gastos veterinarios y continuar con las labores de rescate que realizan ambas fundaciones en la ciudad.

La invitación está abierta al público en general, con la intención de sumar apoyos y, sobre todo, acercar a más personas a la adopción responsable.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cuidado Animal
Perros
Rescate Animal

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México es Venezuela

México es Venezuela
NosotrAs: El trabajo también necesita cuidados

NosotrAs: El trabajo también necesita cuidados
true

POLITICÓN: Caso Rubén Rocha: Tiene la Fiscalía de EU más pruebas de las que el morenismo imagina
La mayoría de la Cámara de Representantes reaccionó a la acusación contra Rocha Moya, señalando que esto apenas comienza.

Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’
En Coahuila, más de 57 mil trabajadores reportaron al cierre de 2025 estar en búsqueda de un segundo empleo para reforzar sus ingresos.

Sube número de trabajadores que busca un segundo empleo en Coahuila
¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez
Algodoneros de Unión Laguna vino de atrás en el Estadio Francisco I. Madero y remontó para vencer 10-9 a Saraperos de Saltillo.

LMB: Algodoneros vence 10-9 a Saraperos y amarra la serie en Saltillo
El jengibre poco a poco se ha ido consolidando como uno de los remedios naturales más efectivos.

Jengibre: el aliado para transformar tu digestión