Feria Perrona: adopciones, show y rescate animal este sábado en Saltillo

Entre ladridos, juegos y causas urgentes, este sábado 2 de mayo se realizará la “Feria Perrona” en Saltillo. Se trata de un evento con causa impulsado por la Fundación Patitas al Rescate en coordinación con Acción y Rescate, con el objetivo de recaudar apoyo para la atención veterinaria y rescate de animales en situación crítica. La cita será en el parque ecológico El Chapulín, de 15:00 a 17:30 horas, donde además de promover la adopción responsable, se ofrecerá una tarde pensada para convivir en familia, en el marco de las actividades cercanas al Día del Niño.

Durante la feria habrá jornada de adopciones en la que ambas asociaciones llevarán a algunos de los perros que ya están listos para integrarse a un hogar. Se trata de animales rescatados que han sido rehabilitados y esperan una segunda oportunidad. El programa incluye también una plática de concientización por parte de Natura Zoo, enfocada en el respeto y cuidado de especies, así como una demostración canina a cargo de elementos policiales, quienes mostrarán el trabajo de sus perros en tareas de búsqueda y detección. Para los más pequeños, se contempla un show infantil, además de venta de snacks y bebidas, en un ambiente que busca combinar entretenimiento con sensibilización sobre el abandono animal.

Aunque el acceso no tiene costo, los organizadores solicitan a los asistentes llevar una donación en especie, como croquetas, artículos de limpieza o apoyo económico voluntario. Lo recaudado será destinado a cubrir gastos veterinarios y continuar con las labores de rescate que realizan ambas fundaciones en la ciudad. La invitación está abierta al público en general, con la intención de sumar apoyos y, sobre todo, acercar a más personas a la adopción responsable.

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