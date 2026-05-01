Invita Cáritas a venta masiva de vestidos para apoyar a adultos mayores en Saltillo

Cáritas de Saltillo anunció una venta masiva de vestidos con el objetivo de reunir recursos para la atención de adultos mayores que viven en la Casa Hogar “El Buen Samaritano”. La directora de Cáritas de Saltillo A.C., Alondra Mata Loyola, informó que la actividad se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de mayo en el bazar ubicado en Pérez Treviño esquina con Allende, en plaza Merco, segundo piso.

Detalló que durante esos días la venta estará enfocada exclusivamente en vestidos de distintos estilos, tallas y colores, incluyendo opciones de uso diario, cóctel y noche. Los precios iniciarán desde los 50 pesos, además de prendas de mayor calidad donadas por comercios y la comunidad. “Tenemos una gran variedad de vestidos. Gracias al donativo de la boutique Canela pudimos obtener más de 200 piezas, y seguimos recibiendo aportaciones de la comunidad”, señaló. Indicó que lo recaudado será destinado a la Casa Hogar “El Buen Samaritano”, donde residen alrededor de 50 adultos mayores sin cuota de recuperación. Explicó que los recursos se utilizan para cubrir alimentación, medicamentos, pañales, artículos de limpieza y otros insumos básicos. Mata Loyola añadió que el bazar continuará recibiendo donativos de vestidos, así como ropa en general y artículos del hogar, con el fin de fortalecer uno de los principales programas de procuración de fondos para el mantenimiento del espacio.

“Los donativos los podemos recibir en el bazar de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche; en el centro comunitario de Ampliación Morelos, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde; y en la Casa Hogar ‘El Buen Samaritano’, también en ese horario”, indicó. Además, invitó a quienes deseen apoyar en especie o con efectivo a acudir directamente a la Casa Hogar, donde también pueden solicitar información sobre la campaña “Adopta un abuelito”, que permite realizar aportaciones mensuales para la manutención de los residentes. Actualmente, cerca de 30 adultos mayores cuentan con este respaldo. Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía a acudir al bazar, adquirir prendas a bajo costo y contribuir al sostenimiento de la Casa Hogar, en un esquema que beneficia tanto a las familias como a personas en situación de vulnerabilidad.

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