Invita Cáritas a venta masiva de vestidos para apoyar a adultos mayores en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Invita Cáritas a venta masiva de vestidos para apoyar a adultos mayores en Saltillo
    Cáritas Saltillo organiza la venta de vestidos para apoyar a adultos mayores de la Casa Hogar “El Buen Samaritano”. FREEPIK

La venta masiva se realizará del 15 al 17 de mayo; lo recaudado será para la Casa Hogar “El Buen Samaritano”

Cáritas de Saltillo anunció una venta masiva de vestidos con el objetivo de reunir recursos para la atención de adultos mayores que viven en la Casa Hogar “El Buen Samaritano”.

La directora de Cáritas de Saltillo A.C., Alondra Mata Loyola, informó que la actividad se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de mayo en el bazar ubicado en Pérez Treviño esquina con Allende, en plaza Merco, segundo piso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-honran-a-hugo-guillermo-diaz-covarrubias-con-nombramiento-de-vialidad-IG20409980

Detalló que durante esos días la venta estará enfocada exclusivamente en vestidos de distintos estilos, tallas y colores, incluyendo opciones de uso diario, cóctel y noche. Los precios iniciarán desde los 50 pesos, además de prendas de mayor calidad donadas por comercios y la comunidad.

“Tenemos una gran variedad de vestidos. Gracias al donativo de la boutique Canela pudimos obtener más de 200 piezas, y seguimos recibiendo aportaciones de la comunidad”, señaló.

Indicó que lo recaudado será destinado a la Casa Hogar “El Buen Samaritano”, donde residen alrededor de 50 adultos mayores sin cuota de recuperación. Explicó que los recursos se utilizan para cubrir alimentación, medicamentos, pañales, artículos de limpieza y otros insumos básicos.

Mata Loyola añadió que el bazar continuará recibiendo donativos de vestidos, así como ropa en general y artículos del hogar, con el fin de fortalecer uno de los principales programas de procuración de fondos para el mantenimiento del espacio.

$!Alondra Mata Loyola, directora de Cáritas Saltillo, informó que la venta busca recaudar fondos para la Casa Hogar “El Buen Samaritano”.
Alondra Mata Loyola, directora de Cáritas Saltillo, informó que la venta busca recaudar fondos para la Casa Hogar “El Buen Samaritano”. REDES SOCIALES

“Los donativos los podemos recibir en el bazar de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche; en el centro comunitario de Ampliación Morelos, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde; y en la Casa Hogar ‘El Buen Samaritano’, también en ese horario”, indicó.

Además, invitó a quienes deseen apoyar en especie o con efectivo a acudir directamente a la Casa Hogar, donde también pueden solicitar información sobre la campaña “Adopta un abuelito”, que permite realizar aportaciones mensuales para la manutención de los residentes. Actualmente, cerca de 30 adultos mayores cuentan con este respaldo.

Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía a acudir al bazar, adquirir prendas a bajo costo y contribuir al sostenimiento de la Casa Hogar, en un esquema que beneficia tanto a las familias como a personas en situación de vulnerabilidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Altruismo
adultos mayores

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Cáritas

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México es Venezuela

México es Venezuela
NosotrAs: El trabajo también necesita cuidados

NosotrAs: El trabajo también necesita cuidados
true

POLITICÓN: Caso Rubén Rocha: Tiene la Fiscalía de EU más pruebas de las que el morenismo imagina
La mayoría de la Cámara de Representantes reaccionó a la acusación contra Rocha Moya, señalando que esto apenas comienza.

Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’
En Coahuila, más de 57 mil trabajadores reportaron al cierre de 2025 estar en búsqueda de un segundo empleo para reforzar sus ingresos.

Sube número de trabajadores que busca un segundo empleo en Coahuila
¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez
Algodoneros de Unión Laguna vino de atrás en el Estadio Francisco I. Madero y remontó para vencer 10-9 a Saraperos de Saltillo.

LMB: Algodoneros vence 10-9 a Saraperos y amarra la serie en Saltillo
El jengibre poco a poco se ha ido consolidando como uno de los remedios naturales más efectivos.

Jengibre: el aliado para transformar tu digestión