Festejan policías a niñas y niños en ejido de Saltillo

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    Festejan policías a niñas y niños en ejido de Saltillo
    Juegos y dinámicas formaron parte de la convivencia organizada por corporaciones municipales. CORTESÍA

Elementos de la Comisaría convivieron con niñas y niños en Santa Rita con juegos, dinámicas y entrega de obsequios

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizaron un festejo por el Día de la Niña y del Niño en el ejido Santa Rita, donde convivieron con menores a través de actividades recreativas.

Durante la jornada, personal de distintas áreas organizó juegos y dinámicas que permitieron generar un espacio de convivencia con las familias de la comunidad. Además, las y los asistentes recibieron juguetes, dulces y refrigerios, en un ambiente enfocado en la recreación y el esparcimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hacen-pausa-a-hospitales-y-rutinas-celebran-a-la-ninez-con-una-nueva-edicion-de-pequenos-valientes-NI20395118

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que en la actividad participaron elementos del Centro de Control y Comando (C2), Agrupamiento Violeta, Justicia Cívica, Proximidad Social y Prevención del Delito, Policía Ambiental, así como del área de Sistemas y Estadística.

$!Niñas y niños recibieron obsequios durante el festejo realizado en el ejido Santa Rita.
Niñas y niños recibieron obsequios durante el festejo realizado en el ejido Santa Rita. CORTESÍA

“El objetivo es llevar un momento agradable a más niñas y niños de Saltillo y, a su vez, reforzar los lazos de cercanía y confianza con la comunidad”, afirmó.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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