Festejan policías a niñas y niños en ejido de Saltillo

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizaron un festejo por el Día de la Niña y del Niño en el ejido Santa Rita, donde convivieron con menores a través de actividades recreativas.

Durante la jornada, personal de distintas áreas organizó juegos y dinámicas que permitieron generar un espacio de convivencia con las familias de la comunidad. Además, las y los asistentes recibieron juguetes, dulces y refrigerios, en un ambiente enfocado en la recreación y el esparcimiento.