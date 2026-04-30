Festejan policías a niñas y niños en ejido de Saltillo
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Elementos de la Comisaría convivieron con niñas y niños en Santa Rita con juegos, dinámicas y entrega de obsequios
Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizaron un festejo por el Día de la Niña y del Niño en el ejido Santa Rita, donde convivieron con menores a través de actividades recreativas.
Durante la jornada, personal de distintas áreas organizó juegos y dinámicas que permitieron generar un espacio de convivencia con las familias de la comunidad. Además, las y los asistentes recibieron juguetes, dulces y refrigerios, en un ambiente enfocado en la recreación y el esparcimiento.
El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que en la actividad participaron elementos del Centro de Control y Comando (C2), Agrupamiento Violeta, Justicia Cívica, Proximidad Social y Prevención del Delito, Policía Ambiental, así como del área de Sistemas y Estadística.
“El objetivo es llevar un momento agradable a más niñas y niños de Saltillo y, a su vez, reforzar los lazos de cercanía y confianza con la comunidad”, afirmó.