Fuga de gas provoca incendio dentro de una vivienda en Saltillo

Un fuerte incendio en una casa habitación se registró durante la madrugada en la colonia La Palma, lo que desató la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades de Saltillo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 02:30 horas en el cruce de las calles Fray Luis Mendoza y Obispo Jesús María Chavarría. Al arribo de los cuerpos de emergencia se localizó fuego activo en el patio trasero de la vivienda, así como un cilindro de gas que presentaba llamas.