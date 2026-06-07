Dormita y destroza su auto contra barrera metálica en Ramos Arizpe

El conductor de un vehículo de la marca Nissan, modelo Versa, protagonizó un aparatoso percance vehicular, pues al presuntamente dormitar frente al volante perdió el control del automóvil, lo que ocasionó que se impactara contra una barrera metálica localizada en los límites de Saltillo y Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, cuando el involucrado transitaba sobre el bulevar Venustiano Carranza con dirección de sur a norte. Debido al cansancio, ya que manejaba desvelado, en una curva ubicada en los límites de ambas localidades se quedó dormido, lo que provocó que se impactara contra la barrera de contención.