Dormita y destroza su auto contra barrera metálica en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Dormita y destroza su auto contra barrera metálica en Ramos Arizpe
    Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudieron al sitio del accidente para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona, evitando así un nuevo percance en el área. MARTÍN ROJAS

La unidad dio un giro de 180 grados tras el impacto y quedó atravesada sobre la vialidad, lo que obligó a autoridades a resguardar la circulación para evitar otro accidente

El conductor de un vehículo de la marca Nissan, modelo Versa, protagonizó un aparatoso percance vehicular, pues al presuntamente dormitar frente al volante perdió el control del automóvil, lo que ocasionó que se impactara contra una barrera metálica localizada en los límites de Saltillo y Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, cuando el involucrado transitaba sobre el bulevar Venustiano Carranza con dirección de sur a norte. Debido al cansancio, ya que manejaba desvelado, en una curva ubicada en los límites de ambas localidades se quedó dormido, lo que provocó que se impactara contra la barrera de contención.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/motociclista-lesionado-y-carambola-provocan-caos-vial-en-el-periferico-luis-echeverria-de-saltillo-OB21201395
$!El automóvil Nissan Versa terminó con severos daños en la parte frontal luego de impactarse contra la barrera metálica ubicada en los límites de Saltillo y Ramos Arizpe.
El automóvil Nissan Versa terminó con severos daños en la parte frontal luego de impactarse contra la barrera metálica ubicada en los límites de Saltillo y Ramos Arizpe. MARTÍN ROJAS

Tras la colisión, la unidad dio un giro de 180 grados hasta que finalmente quedó en medio de la vialidad, con su parte delantera totalmente destruida.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911, por lo que al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y además abanderaron la circulación para prevenir otro accidente.

$!Tras perder el control de la unidad en una curva del bulevar Venustiano Carranza, el conductor chocó contra la barrera de contención y el vehículo giró 180 grados hasta quedar atravesado sobre la vialidad.
Tras perder el control de la unidad en una curva del bulevar Venustiano Carranza, el conductor chocó contra la barrera de contención y el vehículo giró 180 grados hasta quedar atravesado sobre la vialidad. MARTÍN ROJAS

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del impacto, el conductor no resultó lesionado, por lo que fue innecesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.

Finalmente, el automóvil fue remolcado mediante una grúa y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Flashazos políticos

Una persona sostiene un teléfono con el logotipo de la inteligencia artificial (IA) Anthropic, Claude.

El uso de la IA para evaluar la redacción de las políticas
true

Mañana hay una cita impostergable con Coahuila
true

Los pistoleros famosos
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte durante una conferencia de prensa en la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas.

Las opciones nucleares de Europa
true

Muere alcalde de Torreón en vísperas de proceso electoral
La disonancia cognitiva explica por qué una persona puede emocionarse por ver a México en el Mundial 2026 y, al mismo tiempo, criticar los precios de FIFA sin que eso signifique contradicción.

Marion Reimers cuestiona el Mundial 2026: ¿se puede ser crítico de la FIFA y fanático a la vez?
true

Día Mundial del Medio Ambiente: La advertencia final