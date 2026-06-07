Dormita y destroza su auto contra barrera metálica en Ramos Arizpe
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La unidad dio un giro de 180 grados tras el impacto y quedó atravesada sobre la vialidad, lo que obligó a autoridades a resguardar la circulación para evitar otro accidente
El conductor de un vehículo de la marca Nissan, modelo Versa, protagonizó un aparatoso percance vehicular, pues al presuntamente dormitar frente al volante perdió el control del automóvil, lo que ocasionó que se impactara contra una barrera metálica localizada en los límites de Saltillo y Ramos Arizpe.
Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, cuando el involucrado transitaba sobre el bulevar Venustiano Carranza con dirección de sur a norte. Debido al cansancio, ya que manejaba desvelado, en una curva ubicada en los límites de ambas localidades se quedó dormido, lo que provocó que se impactara contra la barrera de contención.
Tras la colisión, la unidad dio un giro de 180 grados hasta que finalmente quedó en medio de la vialidad, con su parte delantera totalmente destruida.
Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911, por lo que al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y además abanderaron la circulación para prevenir otro accidente.
Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del impacto, el conductor no resultó lesionado, por lo que fue innecesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.
Finalmente, el automóvil fue remolcado mediante una grúa y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.