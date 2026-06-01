Garantizan cierre de filas y blindaje de seguridad en elecciones

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Garantizan cierre de filas y blindaje de seguridad en elecciones
    Javier Díaz González informó que Saltillo se encuentra preparado para la jornada electoral, con un operativo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales para garantizar la seguridad de la ciudadanía. ARCHIVO

Pide Alcalde Javier Díaz no dejarse engañar por grupos externos y acudir a votar con libertad

En vísperas de la jornada electoral del próximo domingo 7 de junio, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reportó que el municipio se encuentra en total orden. En coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Policía Estatal y fuerzas federales, la Comisaría de Seguridad mantendrá un despliegue permanente.

“Estamos listos para poder salvaguardar la integridad de las y los altillenses que van a acudir a las urnas el próximo 7 de junio”, afirmó el Presidente Municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/estudiantes-de-odontologia-de-la-unea-denuncian-crisis-academica-y-clinica-en-plantel-de-saltillo-DF21068496

Hizo una invitación a toda la población civil para que asista de forma masiva a emitir su voto libre para renovar el Congreso del Estado.

ALETA POR INTENTOS DE INTIMIDACIÓN

Ante posibles intentos de desestabilización política ajenos a la entidad en la recta final de las campañas, el edil emitió una advertencia ciudadana. “El llamado que puedo hacer a las y los saltilleses esque no se dejen engañar... a lo mejor va a haber algunas personas que van a querer extorsionar... o grupos que te van a tratar de amedrentar”, indicó.

Díaz González contrastó la tranquilidad local con la situación de inseguridad que padecen otras regiones del País, recordando su reciente participación en la asociación de alcaldes en Cuernavaca.

Reiteró que el compromiso de los tres órdenes de gobierno es mantener a Coahuila y a Saltillo completamente blindados.

DEFENSA DE PROGRAMAS SOCIALES

Finalmente, el Alcalde disipó cualquier rumor sobre la presunta manipulación o condicionamiento de apoyos gubernamentales de cara a las votaciones del fin de semana. Hizo un llamado a la certidumbre y pidió a los ciudadanos denunciar cualquier acto que atente contra la transparencia del proceso electoral.

“Los programas sociales son constitucionales... nadie les va a poder quitar un programa social, nadie los puede condicionar a votar por alguno de algún partido político”, concluyó firmemente, garantizando que toda la estructura de seguridad vigilará el desarrollo de la jornada electoral en ejidos y colonias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delincuencia
Elecciones Coahuila
Extorsiones

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mundial: Falta poco

Mundial: Falta poco
true

Sheinbaum y el nacionalismo defensivo contra EU
Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso

Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso
No había huella de frenadoAutoridades de Tránsito y del Ministerio Público de Asuntos Viales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades de los conductores involucrados.

Aparatoso choque por alcance contra Ruta 7 deja a madre e hijo lesionados en Saltillo
Conoce a los candidatos del Distrito 14 de Saltillo, Coahuila

Conoce a los candidatos del Distrito 14 de Saltillo, Coahuila
Rubén Torres recorrió los 21 kilómetros caracterizado como Spider-Man, una tradición que mantiene desde hace varios años para motivar a niños y corredores durante la competencia.

Spider-Man corre el 21K Coahuila 2026 en Saltillo para inspirar a los niños
En medio de la crisis de combustible que paraliza la recogida de desechos en La Habana, montones de basura de más de un metro de altura se han convertido en parte usual del paisaje,

La otra crisis de Cuba: basura, dengue y chikunguña
Una fase de estancamiento ha reemplazado a las promesas de victorias rápidas en Ucrania, Gaza e Irán, dejando al gobierno con difíciles negociaciones por delante.

Las intervenciones internacionales de Trump se estancaron y eso le molesta