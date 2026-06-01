Garantizan cierre de filas y blindaje de seguridad en elecciones

“Estamos listos para poder salvaguardar la integridad de las y los altillenses que van a acudir a las urnas el próximo 7 de junio”, afirmó el Presidente Municipal.

En vísperas de la jornada electoral del próximo domingo 7 de junio, el alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, reportó que el municipio se encuentra en total orden. En coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Policía Estatal y fuerzas federales, la Comisaría de Seguridad mantendrá un despliegue permanente.

Hizo una invitación a toda la población civil para que asista de forma masiva a emitir su voto libre para renovar el Congreso del Estado.

ALETA POR INTENTOS DE INTIMIDACIÓN

Ante posibles intentos de desestabilización política ajenos a la entidad en la recta final de las campañas, el edil emitió una advertencia ciudadana. “El llamado que puedo hacer a las y los saltilleses esque no se dejen engañar... a lo mejor va a haber algunas personas que van a querer extorsionar... o grupos que te van a tratar de amedrentar”, indicó.

Díaz González contrastó la tranquilidad local con la situación de inseguridad que padecen otras regiones del País, recordando su reciente participación en la asociación de alcaldes en Cuernavaca.

Reiteró que el compromiso de los tres órdenes de gobierno es mantener a Coahuila y a Saltillo completamente blindados.

DEFENSA DE PROGRAMAS SOCIALES

Finalmente, el Alcalde disipó cualquier rumor sobre la presunta manipulación o condicionamiento de apoyos gubernamentales de cara a las votaciones del fin de semana. Hizo un llamado a la certidumbre y pidió a los ciudadanos denunciar cualquier acto que atente contra la transparencia del proceso electoral.

“Los programas sociales son constitucionales... nadie les va a poder quitar un programa social, nadie los puede condicionar a votar por alguno de algún partido político”, concluyó firmemente, garantizando que toda la estructura de seguridad vigilará el desarrollo de la jornada electoral en ejidos y colonias.