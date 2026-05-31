Estudiantes de Odontología de la UNEA denuncian crisis académica y clínica en plantel de Saltillo

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    Estudiantes de Odontología de la UNEA denuncian crisis académica y clínica en plantel de Saltillo
    Estudiantes de la UNEA Campus Saltillo acusaron falta de respuesta de las áreas administrativas ante las múltiples problemáticas reportadas dentro de la institución. REDES SOCIALES

Acusan fallas en equipo, cobros injustificados y falta de docentes en las aulas

Alumnos de la carrera de Odontología de la Universidad de Estudios Avanzados (UNEA) Campus Saltillo denunciaron formalmente las deplorables condiciones e irregularidades que afectan su formación profesional.

Los afectados señalaron que la falta de mantenimiento en infraestructura y sistemas de climatización ha convertido las aulas en espacios insoportables para el estudio diario.

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”Estamos aquí por la necesidad de superarnos, pero la institución no garantiza las condiciones mínimas que justifica el costo de nuestra colegiatura”, sentenciaron los estudiantes de la carrera.

Asimismo, manifestaron que existen fallas recurrentes en unidades dentales y recursos indispensables, lo que ocasiona retrasos de más de una hora e imposibilita la correcta atención a los pacientes.

Respecto a la planta docente, acusaron la ausencia de maestros en horarios de clase y la sustitución de la enseñanza activa por exposiciones realizadas exclusivamente por los alumnos.

”Consideramos que la función docente implica una participación activa en la explicación, supervisión y enseñanza de los contenidos académicos, por lo que estas situaciones impactan negativamente”, afirmaron.

A la problemática académica se suman cobros extraordinarios erróneos sin opción a reembolso y una absoluta falta de respuesta por parte de las áreas directivas y administrativas.

”Como estudiantes que realizamos un importante esfuerzo económico para cubrir colegiaturas, nuestro interés principal es recibir una formación profesional de calidad”, concluyó el grupo de alumnos afectados.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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