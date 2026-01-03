Gobierno de Saltillo refuerza limpieza de callejones y espacios públicos para mejorar seguridad y salud
Se han realizado más de 133 acciones de limpieza y retiro de basura en callejones y espacios públicos, logrando recolectar más de 664 toneladas de residuos
Con el objetivo de fortalecer la seguridad, la salud pública y la imagen urbana, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, ha realizado más de 133 acciones de limpieza, retiro de basura y deshierbe en distintos puntos de la ciudad como parte de un programa permanente de mantenimiento de espacios públicos.
Las labores se han concentrado en callejones, puentes peatonales, pasillos y lotes baldíos que registraban acumulación de residuos y maleza, condiciones que representaban riesgos para peatones y vecinos de las zonas aledañas. De acuerdo con el alcalde, estas acciones permiten recuperar áreas de tránsito cotidiano, mejorar la visibilidad y reducir el riesgo de accidentes, particularmente para personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad.
Javier Díaz González explicó que los trabajos se realizan a través del programa municipal “Aquí Andamos”, mediante brigadas especializadas que llevan a cabo limpieza integral para prevenir focos de infección y evitar la proliferación de fauna nociva y malos olores en los hogares cercanos. “El mantenimiento constante de estos espacios es fundamental para ofrecer entornos más seguros y ordenados”, señaló.
Desde el inicio de la presente administración, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ha intervenido colonias como Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, Zapalinamé, fraccionamiento Mirasierra, La Amistad, Morelos y la Zona Centro, donde se han efectuado trabajos de limpieza profunda y rehabilitación de áreas comunes.
Como resultado de estas acciones, el Gobierno de Saltillo ha recolectado más de 664 toneladas de basura, tanto vegetal como inorgánica, las cuales fueron trasladadas al Relleno Sanitario para su disposición final conforme a la normatividad ambiental.
El alcalde destacó que el mantenimiento permanente de callejones y espacios públicos contribuye a inhibir prácticas indebidas como el tiradero clandestino de basura y otras conductas antisociales, además de fortalecer la percepción de orden y seguridad en los barrios. Finalmente, el Ayuntamiento reiteró su compromiso de continuar con estas acciones de forma constante para mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses.