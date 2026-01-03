Gobierno de Saltillo refuerza limpieza de callejones y espacios públicos para mejorar seguridad y salud

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, la salud pública y la imagen urbana, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, ha realizado más de 133 acciones de limpieza, retiro de basura y deshierbe en distintos puntos de la ciudad como parte de un programa permanente de mantenimiento de espacios públicos.

Las labores se han concentrado en callejones, puentes peatonales, pasillos y lotes baldíos que registraban acumulación de residuos y maleza, condiciones que representaban riesgos para peatones y vecinos de las zonas aledañas. De acuerdo con el alcalde, estas acciones permiten recuperar áreas de tránsito cotidiano, mejorar la visibilidad y reducir el riesgo de accidentes, particularmente para personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad.

TE PUEDE INTERESAR: Diócesis de Saltillo pide paz en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro