Diócesis de Saltillo pide paz en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La Diócesis de Saltillo emitió un mensaje de reconciliación y oración para el pueblo de Venezuela, luego de confirmarse la captura de Nicolás Maduro por fuerzas del Pentágono
Ante la vertiginosa escalada de eventos en Sudamérica, la Diócesis de Saltillo utilizó sus plataformas oficiales para fijar una postura de acompañamiento espiritual y llamado a la no violencia. El pronunciamiento surge tras la intervención militar del Pentágono en Caracas, que resultó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
TE PUEDE INTERESAR: Rusia, Irán, Cuba y Brasil condenan ataques a Venezuela y captura de Maduro por órdenes de Trump
A través de un comunicado, la institución religiosa expresó su preocupación por la incertidumbre que rodea el destino de la nación venezolana. En su mensaje, la Diócesis enfatizó que la salida a la crisis debe priorizar el Bien Común y la reconstrucción del tejido social, evitando que el anhelo de libertad se traduzca en actos vandálicos o represalias.
“Pedimos que, en medio de la incertidumbre, sea el Espíritu Santo quien guíe los corazones hacia la justicia verdadera y la reconciliación fraterna”, cita el texto compartido en redes sociales.
Este pronunciamiento ocurre luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara en rueda de prensa que su administración manejará las riendas de Venezuela. Según el mandatario, esta medida se mantendrá hasta que se logre una “transición apropiada y juiciosa”, lo que ha generado una reacción inmediata de diversos sectores internacionales, incluida la Iglesia Católica.
La Diócesis concluyó su mensaje encomendando a la nación sudamericana a la protección de Santa María de Guadalupe y Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, con la esperanza de que la paz sea el fruto de la justicia en esta nueva etapa política.