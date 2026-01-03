Diócesis de Saltillo pide paz en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Ante la vertiginosa escalada de eventos en Sudamérica, la Diócesis de Saltillo utilizó sus plataformas oficiales para fijar una postura de acompañamiento espiritual y llamado a la no violencia. El pronunciamiento surge tras la intervención militar del Pentágono en Caracas, que resultó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

TE PUEDE INTERESAR: Rusia, Irán, Cuba y Brasil condenan ataques a Venezuela y captura de Maduro por órdenes de Trump

A través de un comunicado, la institución religiosa expresó su preocupación por la incertidumbre que rodea el destino de la nación venezolana. En su mensaje, la Diócesis enfatizó que la salida a la crisis debe priorizar el Bien Común y la reconstrucción del tejido social, evitando que el anhelo de libertad se traduzca en actos vandálicos o represalias.

“Pedimos que, en medio de la incertidumbre, sea el Espíritu Santo quien guíe los corazones hacia la justicia verdadera y la reconciliación fraterna”, cita el texto compartido en redes sociales.