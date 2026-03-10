Gobierno de Saltillo rehabilita plaza de El Toreo y limpia colonias del oriente de la ciudad

Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Gobierno de Saltillo rehabilita plaza de El Toreo y limpia colonias del oriente de la ciudad
    Trabajadores municipales aplicaron pintura en juegos infantiles y bancas de la plaza del fraccionamiento El Toreo para renovar la imagen del espacio público y hacerlo más seguro para las familias. CORTESÍA

Brigadas realizaron labores de pintura, limpieza y mantenimiento en la plaza del fraccionamiento, además de intervenir diversos sectores del oriente de Saltillo

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana y garantizar espacios adecuados para la convivencia familiar, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo una jornada de mantenimiento y embellecimiento en la plaza pública del fraccionamiento El Toreo, ubicada en el sector oriente de la ciudad.

Las acciones forman parte de la estrategia permanente de atención a espacios públicos impulsada por la administración que encabeza el alcalde Javier Díaz González, quien destacó la importancia de mantener en óptimas condiciones plazas, parques y áreas verdes que son utilizadas diariamente por la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arrancan pavimentación en colonia Los González con inversión de 1.6 millones de pesos

Personal municipal intervino diversas colonias del oriente de Saltillo con trabajos de limpieza, retiro de escombro y señalización de cruces peatonales como parte de los programas de mantenimiento urbano.
Personal municipal intervino diversas colonias del oriente de Saltillo con trabajos de limpieza, retiro de escombro y señalización de cruces peatonales como parte de los programas de mantenimiento urbano. CORTESÍA

Los trabajos se realizaron a través del programa municipal “Aquí Andamos”, mediante el cual cuadrillas de distintas dependencias atendieron el reporte realizado por habitantes del sector a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, una herramienta digital que permite canalizar solicitudes ciudadanas para la atención de servicios públicos.

La plaza intervenida se localiza entre las calles Aquiles Cerdán, Paseo Rodolfo Gaona y Paseo de los Armillita, donde brigadas municipales realizaron diversas labores de rehabilitación. Entre las acciones destacan la aplicación de pintura en juegos infantiles, bancas y otros elementos de mobiliario urbano, lo que permitió renovar la imagen del lugar y mejorar las condiciones para el uso de niñas, niños y familias.

En el fraccionamiento Mirasierra, personal municipal retiró escombro y desechos acumulados en callejones y vialidades para mejorar el entorno de las familias.
En el fraccionamiento Mirasierra, personal municipal retiró escombro y desechos acumulados en callejones y vialidades para mejorar el entorno de las familias. CORTESÍA

Además de estas tareas, el personal efectuó limpieza general del área, barrido, retiro de basura y trabajos de deshierbe, con el propósito de conservar este espacio como un punto de encuentro comunitario que favorezca la convivencia y fortalezca el tejido social.

El alcalde Javier Díaz señaló que este tipo de intervenciones forman parte de un programa integral que busca mantener en buen estado los espacios públicos en todos los sectores de la ciudad, lo que contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de la población.

LIMPIEZA EN CALLEJONES DE MIRASIERRA

De manera paralela, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable desplegó brigadas en el fraccionamiento Mirasierra, donde se realizaron trabajos de limpieza en diversos callejones ubicados entre las calles 11, 13, 16 y el bulevar Revolución, así como en las vialidades comprendidas entre las calles 7 y 9.

En estas zonas se retiraron escombros, basura y desechos orgánicos que se habían acumulado, con el objetivo de recuperar espacios y mejorar el entorno para las y los vecinos.

ACCIONES DEL PROGRAMA ‘COLONIAS AL 100’

Las labores también se extendieron a otros sectores de Saltillo mediante el programa “Colonias al 100”, implementado por el gobierno municipal con el respaldo del Gobierno del Estado.

A través de este esquema se intensificaron acciones de mantenimiento urbano en colonias como Valles de los Almendros, Misión Cerritos, Prados de San José y Santa Lucía, entre otras.

Entre las intervenciones realizadas destaca la limpieza profunda del canal pluvial que corre paralelo al bulevar Misión Santa Lucía, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Tomillo y Misión Santa Rosa, lo que permitirá mejorar el flujo del agua y prevenir acumulaciones de basura o posibles afectaciones durante lluvias.

Cuadrillas municipales realizaron limpieza profunda en el canal pluvial del bulevar Misión Santa Lucía para prevenir acumulación de basura y mejorar el flujo del agua.
Cuadrillas municipales realizaron limpieza profunda en el canal pluvial del bulevar Misión Santa Lucía para prevenir acumulación de basura y mejorar el flujo del agua. CORTESÍA

MEJORAN SEGURIDAD PEATONAL

Como parte de las acciones complementarias en la zona, personal del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) llevó a cabo la delimitación y pintura de cruces peatonales sobre el bulevar Misión Santa Lucía.

Estos trabajos se realizaron en puntos estratégicos como las intersecciones con avenida Cerritos, avenida Santa Eduviges y la vialidad Virginia Masso Masso, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial para peatones que transitan por el sector.

