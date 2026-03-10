Saltillo: arrancan pavimentación en colonia Los González con inversión de 1.6 millones de pesos

Con el objetivo de mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial en el sector, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, inició los trabajos de pavimentación en la calle Célestin Freinet, ubicada en la colonia Los González, proyecto que se realiza en coordinación con habitantes de la zona. Durante el arranque de la obra, el edil informó que el proyecto contempla una inversión total de 1.6 millones de pesos, recursos que se integran mediante aportaciones municipales y la participación directa de las y los vecinos beneficiados. La intervención abarcará más de 2 mil 400 metros cuadrados de superficie con la aplicación de concreto asfáltico. TE PUEDE INTERESAR: Policía y FGE detienen a ocho tras operativo en la Niños Héroes y Lomas del Refugio: ‘hicimos detonaciones para disuadir’

Díaz González subrayó que la colaboración entre ciudadanía y autoridades es clave para impulsar proyectos que impacten positivamente en la calidad de vida de las comunidades. Señaló que cuando la sociedad y el gobierno trabajan de manera conjunta se logran avances más rápidos y se fortalece el desarrollo urbano de la ciudad. El alcalde también destacó la coordinación que mantiene con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, con quien —dijo— comparte la visión de impulsar acciones que contribuyan a consolidar a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir en el país. Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que la obra contempla la colocación de carpeta asfáltica en caliente con un espesor de cuatro centímetros, además de la construcción de cordón cuneta para mejorar el desalojo de agua pluvial y prolongar la durabilidad de la vialidad. El funcionario agregó que se implementará una coordinación operativa para que las labores de construcción generen las menores afectaciones posibles al tránsito vehicular durante el periodo de ejecución.

A nombre de los residentes del sector, Lucy Magda Javier Escobedo agradeció la atención brindada por el gobierno municipal para atender una demanda que, señaló, durante años fue una de las principales necesidades de la colonia. Destacó además la participación de las y los vecinos que se sumaron al proyecto mediante aportaciones y gestiones, lo que permitió concretar la obra que beneficiará tanto a automovilistas como a peatones que diariamente transitan por esta vialidad. En el evento también estuvieron presentes el regidor Eduardo Morelos Jiménez, presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; los regidores Mario Mata Quintero y Amal Esper Serur, integrantes de dicha comisión; así como César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos.

