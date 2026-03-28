Grecia Contreras: estratega del patrimonio y as de la innovación

En el dinámico panorama empresarial de Saltillo, surge una figura que combina el derecho, la visión estratégica de la administración y una profunda vocación de servicio humano. Grecia Contreras líder, con una trayectoria de diez años en el sector de bienes raíces, se ha consolidado como una pieza esencial para entender la evolución de la ciudad y el empoderamiento económico de las personas a través del patrimonio. La historia de Grecia en los negocios no es fortuita. Se integró a la empresa familiar, Arsa Bienes Raíces, cuyas siglas rinden homenaje a sus padres Argelia y Samuel, cuando aún estudiaba la licenciatura en Derecho. Y las siglas GH se agregan con la asociación de la inmobiliaria con despacho de abogados, GH Abogados, ofreciendo mayor certeza y seguridad en compraventas y arrendamientos. Ante la pasión de sus padres por construir, Grecia aportó la estructura legal y administrativa necesaria para profesionalizar los procesos, desde la redacción de contratos hasta el análisis de factibilidad de proyectos. Su formación académica es sólida, pues además de ser abogada, cuenta con una maestría en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia y estudios avanzados en Derecho Corporativo. Esta base le permite no solo estar involucrada en una empresa que vende casas, sino ofrecer un asesoramiento integral donde la veracidad y la transparencia son los pilares.

En una década, ha sido testigo y partícipe de la transformación de Saltillo, transitando desde los terrenos industriales hasta la nueva tendencia de construcciones verticales y departamentos que hoy definen el perfil urbano de la capital. Tras consolidarse en el ramo inmobiliario, Grecia asumió un nuevo desafío como gerente comercial de Gebesa, una empresa nacional e internacional especializada en mobiliario de oficina de alta categoría. Su enfoque aquí trasciende la simple decoración. Se trata de una estrategia de productividad. “Invertir en mobiliario de calidad es ofrecer las mejores condiciones para que los colaboradores estén cómodos y tranquilos durante sus jornadas”, explica Grecia. Bajo su liderazgo, Gebesa promueve la creación de espacios innovadores que rompen con el estigma de las oficinas comunes, y con ello fomenta la creatividad y la versatilidad. “Cada proyecto es personalizado al 100%, utilizando tecnología, materiales de manos mexicanas que combinan diseño, durabilidad y eficiencia”, explica. Grecia se ha consolidado como una mujer líder en la ciudad y es el trasfondo humano lo que la distingue. “Actuar con ética. Ninguna operación vale tu reputación”, comparte. Antes de dedicarse de lleno al sector empresarial, recorrió el mundo en misiones de voluntariado internacional. Desde poblados en Etiopía y Sudán del Sur, hasta centros comunitarios en Filipinas y apoyo a personas con discapacidad en Vietnam, Grecia ha desarrollado una sensibilidad única que aplica en su trato con clientes y colaboradores para que puedan vivir y trabajar en espacios sorprendentes.

Esa pasión la traslada a causas locales, participando activamente en el Patronato de Bomberos de Saltillo y en la Fundación Sonrisas Completas. Para ella, el éxito no es solo comercial, sino la capacidad de impactar positivamente en la vida de los demás, ya sea protegiendo el patrimonio de una familia o apoyando a sectores vulnerables. En el marco de la nueva generación de líderes de Saltillo, Grecia tiene como meta: fomentar la independencia económica de las mujeres. “Las mujeres debemos tener la visión de querer un patrimonio propio. Eso te abre la mente y te da seguridad”.

Ninguna operación vale tu reputación (...). Debemos acostumbrarnos a vivir y trabajar en espacios que nos permitan disfrutar, crear y soñar”. Grecia Contreras.

Por ello, se dedica a asesorar a mujeres jóvenes sobre las diversas opciones de crédito y las oportunidades de inversión que ofrece el mercado actual de Saltillo, donde la plusvalía se mantiene al alza debido a la cercanía con Monterrey y la alta calidad de vida de la región.