Hallan sin vida a hombre; autoridades investigan suicidio en Saltillo

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    Hallan sin vida a hombre; autoridades investigan suicidio en Saltillo
    Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias en el domicilio. ULISES MARTÍNEZ

Familiares localizaron al hombre suspendido al interior de su vivienda; vecinos señalaron que atravesaba problemas personales

“No puede ser, momentos antes había ido a pedirme para una caguama”, comentó uno de los vecinos de la calle Las Rosas, en la colonia Valle de San Antonio —en Saltillo— al enterarse de que Francisco Ovalle, de 29 años, se había quitado la vida la mañana de este viernes al interior de su domicilio.

Minutos antes de las 11:00 horas, una ambulancia y una patrulla acudieron al domicilio marcado con el número 169, luego de un reporte realizado al sistema de emergencias 911. La movilización sorprendió a los habitantes del sector, quienes salieron de sus viviendas sin dar crédito a lo ocurrido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/preve-saltillo-normalizar-este-fin-de-semana-el-servicio-de-agua-en-106-colonias-HA22551170

Paramédicos acudieron para brindarle atención; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, fue su esposa quien lo encontró suspendido en una de las habitaciones de la vivienda y solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Vecinos y familiares comentaron que Francisco atravesaba problemas con su pareja sentimental. También señalaron que consumía bebidas alcohólicas con frecuencia y, recientemente, sustancias tóxicas. Hasta el momento, ninguna autoridad ha establecido que estos factores estén relacionados con lo ocurrido.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios e iniciar la investigación.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.

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