Prevé Saltillo normalizar este fin de semana el servicio de agua en 106 colonias

El edil detalló que los trabajos de reparación permitieron disminuir gradualmente las afectaciones. Indicó que al cierre de este viernes únicamente seis colonias mantendrían variaciones en el suministro, antes de normalizar la red en su totalidad.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, informó que el servicio de agua potable en el sector sur de la ciudad quedará completamente regularizado durante el fin de semana, tras la fuga registrada en la tubería principal del acuífero sur, que afectó a 106 colonias.

Para resolver de fondo la problemática de presión en el surponiente y poniente de la ciudad, Javier Díaz confirmó que propondrá al Consejo Técnico del Impuesto Sobre Nómina (ISN) la construcción de un acuaférico con una inversión estimada en 160 millones de pesos.

“Es una obra de 160 millones de pesos que nos daría la posibilidad de que el agua que viene del sur se envíe directamente al surponiente mediante un tanque elevado, mejorando la eficiencia del abastecimiento en las zonas que más padecen cuando hay imprevistos”, puntualizó.

REPUNTA RECAUDACIÓN POR ESTÍMULOS FISCALES

En otro tema, el presidente municipal destacó que la ciudadanía ha respondido favorablemente al programa de estímulos fiscales que contempla el cobro de recargos a un peso en impuestos municipales, como el predial y el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).

“Teníamos un repunte importante en la captación de ingresos. Muchas personas que traían temas de predial u otras contribuciones aprovecharon este recargo a un peso para ponerse al corriente en sus adeudos”, concluyó.