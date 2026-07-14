Hallan sin vida a hombre en estado de descomposición en Saltillo
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Vecinos reportaron olores fétidos en una vecindad de la colonia Pueblo Insurgente; no veían al hombre desde hacía una semana
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hallazgo de una persona sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo, entre José María Morelos y Pavón y Lázaro Cárdenas, en la colonia Pueblo Insurgente, en Saltillo.
El reporte fue realizado por vecinos de la vivienda, habilitada como vecindad, quienes informaron a las autoridades sobre olores fétidos provenientes de uno de los cuartos. Esto motivó la movilización de las corporaciones de seguridad.
Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal ingresaron al inmueble y localizaron a un hombre sin vida en el interior de la vivienda. Posteriormente procedieron a asegurar el área.
Se esperó la llegada del personal ministerial, que inició las diligencias correspondientes para documentar el hallazgo y recabar indicios que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento.
De manera preliminar, la persona fallecida fue identificada como Rogelio, de aproximadamente 50 años de edad, conocido por los vecinos del sector. Señalaron que tenía cerca de una semana sin ser visto. Además, comentaron que era originario del Estado de México, radicaba en Saltillo y que diariamente ingería bebidas alcohólicas.
Tras las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento. Las investigaciones continuarán para localizar a algún familiar y realizar la entrega del cuerpo.