Hallan sin vida a hombre en estado de descomposición en Saltillo

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hallazgo de una persona sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo, entre José María Morelos y Pavón y Lázaro Cárdenas, en la colonia Pueblo Insurgente, en Saltillo. El reporte fue realizado por vecinos de la vivienda, habilitada como vecindad, quienes informaron a las autoridades sobre olores fétidos provenientes de uno de los cuartos. Esto motivó la movilización de las corporaciones de seguridad.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal ingresaron al inmueble y localizaron a un hombre sin vida en el interior de la vivienda. Posteriormente procedieron a asegurar el área. Se esperó la llegada del personal ministerial, que inició las diligencias correspondientes para documentar el hallazgo y recabar indicios que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento.