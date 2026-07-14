Hallan sin vida a hombre en estado de descomposición en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Hallan sin vida a hombre en estado de descomposición en Saltillo
    Vecinos señalaron que tenían aproximadamente una semana sin ver al hombre. ULISES MARTÍNEZ

Vecinos reportaron olores fétidos en una vecindad de la colonia Pueblo Insurgente; no veían al hombre desde hacía una semana

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hallazgo de una persona sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo, entre José María Morelos y Pavón y Lázaro Cárdenas, en la colonia Pueblo Insurgente, en Saltillo.

El reporte fue realizado por vecinos de la vivienda, habilitada como vecindad, quienes informaron a las autoridades sobre olores fétidos provenientes de uno de los cuartos. Esto motivó la movilización de las corporaciones de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cae-de-mas-de-tres-metros-al-presuntamente-robar-en-vivienda-en-el-centro-de-saltillo-EG22173788

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal ingresaron al inmueble y localizaron a un hombre sin vida en el interior de la vivienda. Posteriormente procedieron a asegurar el área.

Se esperó la llegada del personal ministerial, que inició las diligencias correspondientes para documentar el hallazgo y recabar indicios que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento.

$!Elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron el área para iniciar las diligencias correspondientes.
Elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron el área para iniciar las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

De manera preliminar, la persona fallecida fue identificada como Rogelio, de aproximadamente 50 años de edad, conocido por los vecinos del sector. Señalaron que tenía cerca de una semana sin ser visto. Además, comentaron que era originario del Estado de México, radicaba en Saltillo y que diariamente ingería bebidas alcohólicas.

Tras las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento. Las investigaciones continuarán para localizar a algún familiar y realizar la entrega del cuerpo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amenaza trasnacional

Amenaza trasnacional
true

Sam Neill... lecciones para un buen vivir
true

POLITICÓN: Morena apuesta por imponer la narrativa de fraude en la disputa electoral en Coahuila
El fiscal Federico Fernández Montañez informó que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y agencias de seguridad de Estados Unidos.

Capturan en Estados Unidos a presunto feminicida de Silvia; será entregado a Coahuila (video)
Al cierre de junio, la Tercera Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila registró 42 nuevas quejas, para un acumulado de 215 expedientes en el primer semestre del año.

Derechos Humanos acumula 215 quejas en la Región Norte durante el primer semestre de 2026

La FIFA designó a Ismail Elfath como árbitro del Argentina vs Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Su historial con Lionel Messi y la Albiceleste volvió a encender el debate sobre el arbitraje.

¿Otra ‘ayudita’?... Ismail Elfath será el árbitro del Argentina vs. Inglaterra; estuvo presente en dos títulos de Messi
Anteriormente, Cole dijo que las acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa son el comienzo de procesos contra políticos coludidos con el narco.

Ve DEA ‘mortífera conexión’ entre narco y gobierno en México
Entrenamiento con un vehículo no tripulado, en la región de Donbás, al este de Ucrania, en 2025. Los batallones de robots terrestres llevan a cabo ahora miles de misiones cada mes.

Los robots ucranianos revolucionan la guerra terrestre