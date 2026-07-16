Hallan sin vida a mujer en la colonia Valle Dorado, en Saltillo; padecía depresión y ansiedad

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Saltillo
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    Hallan sin vida a mujer en la colonia Valle Dorado, en Saltillo; padecía depresión y ansiedad
    Familiares informaron a las autoridades que la mujer se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por ansiedad y depresión. ULISES MARTÍNEZ

Familiares informaron que la mujer se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico; la Fiscalía inició las diligencias para esclarecer el caso

Una mujer fue localizada sin vida en un domicilio de la colonia Valle Dorado, en Saltillo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Secretaría de Salud.

Alrededor del mediodía, personal de la Secretaría de Salud acudió a un domicilio ubicado sobre la calle Descartes, luego del reporte realizado al sistema de emergencias. En el lugar, Juan informó que fue quien localizó a su esposa.

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El hombre señaló que encontró a la mujer suspendida en la puerta que conduce al patio. Tras el hallazgo, solicitó apoyo de sus familiares y posteriormente llamó al número de emergencias. Al arribar, personal de la Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de María, de 52 años.

Tras confirmarse el deceso, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y dieron aviso a las autoridades ministeriales para el inicio de las diligencias correspondientes.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió a tomar conocimiento de los hechos. De acuerdo con lo informado por familiares a las autoridades, la mujer se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por ansiedad y depresión.

Peritos de la Fiscalía realizaron el procesamiento del lugar y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento. Posteriormente, el cuerpo será entregado a sus familiares.

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