Motociclista resulta lesionado tras accidente en la Saltillo-Monterrey

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del cruce con la calle Aiera.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del percance, el motociclista circulaba con dirección al aeropuerto cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por Wenseslao, de 50 años, presuntamente se atravesó a su paso al intentar ingresar a una gasolinera. Esto provocó que el conductor de la motocicleta se impactara contra la unidad y cayera sobre el pavimento.