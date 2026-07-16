Motociclista resulta lesionado tras accidente en la Saltillo-Monterrey
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El conductor de una camioneta presuntamente intentó ingresar a una gasolinera y le cerró el paso al motociclista, quien rechazó ser trasladado a un hospital
RAMOS ARIZPE, COAH.- Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del cruce con la calle Aiera.
Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del percance, el motociclista circulaba con dirección al aeropuerto cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por Wenseslao, de 50 años, presuntamente se atravesó a su paso al intentar ingresar a una gasolinera. Esto provocó que el conductor de la motocicleta se impactara contra la unidad y cayera sobre el pavimento.
Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, que brindó atención prehospitalaria al conductor de la motocicleta Pulsar, identificado como Andrés, de 30 años. Los paramédicos lo valoraron por las lesiones que presentaba tras el impacto.
Después de la revisión médica, el lesionado decidió permanecer en el sitio, ya que no fue necesario su traslado a un hospital. Indicó que esperaría la llegada de la aseguradora de la camioneta involucrada para atender el procedimiento correspondiente.
Las partes involucradas permanecieron en el lugar mientras se realizaban las diligencias por parte de las autoridades y se buscaba llegar a un convenio para la reparación de los daños ocasionados por el accidente.