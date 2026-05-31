Hombre lucha por su vida tras ser apuñalado dentro de su vivienda en el Centro deSaltillo

Alexis ¨N¨ se reporta en estado grave luego de haber sido apuñalado presuntamente por uno de los amigos con quienes convivía dentro de su domicilio, en Saltillo. Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo en una vivienda ubicada en Gómez Farías, entre las calles Sauz y Matamoros, en la Zona Centro. El incidente generó la movilización de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que al interior del inmueble se localizaron rastros de sangre.

De acuerdo con los primeros reportes, Alexis, de 29 años, sufrió diversas lesiones en las piernas, por lo que su estado de salud fue considerado delicado. Como probable responsable fue señalado Eddie N., quien desde la noche del sábado convivía con la víctima mientras consumían bebidas alcohólicas. Según la información recabada, durante la reunión se produjo una discusión que derivó en una pelea, en la que fueron lanzadas piedras y resultaron dañados los vidrios de la entrada principal del domicilio. Presuntamente, Eddie tomó un fragmento de cristal con el que lesionó a Alexis, causándole heridas de consideración.

Familiares del afectado solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911 al percatarse de que ya no respondía a los llamados debido a la cantidad de sangre que había perdido. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, controlaron las hemorragias y estabilizaron al lesionado antes de trasladarlo de urgencia al Hospital General de Saltillo. Hasta el momento se desconoce el paradero del presunto agresor, quien habría huido tras los hechos. Familiares de la víctima indicaron que no proporcionarán características ni mayores datos sobre el señalado por temor a represalias. Asimismo, señalaron que no tienen previsto interponer una denuncia por las lesiones ocasionadas.