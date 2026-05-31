Saltillo: ebrio y a exceso de velocidad termina destruyendo su auto contra luminaria

El conductor de un vehículo de la marca Mazda terminó con su unidad destruida luego de que, al salir de una curva a gran velocidad, perdiera el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra una luminaria, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el señalado como responsable transitaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio con dirección de poniente a oriente, presuntamente en estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

Lo anterior ocasionó que, al tomar una curva ubicada a la altura de la colonia Villa Bonita, perdiera el control del volante, provocando que se subiera al camellón central, donde derribó una luminaria. Testigos que transitaban por el lugar solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar el área para prevenir otro accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja, en compañía de su cuerpo de rescate, acudieron al lugar señalado para la valoración de los implicados, quienes afortunadamente no sufrieron lesiones de consideración, por lo que permanecieron en el sitio. Finalmente, el conductor fue detenido para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades y deberá responder por los daños ocasionados al municipio.