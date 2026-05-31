Saltillo: ebrio y a exceso de velocidad termina destruyendo su auto contra luminaria

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    Saltillo: ebrio y a exceso de velocidad termina destruyendo su auto contra luminaria
    Además de los daños registrados en el vehículo, el percance ocasionó afectaciones a la infraestructura urbana luego de que la unidad derribara una luminaria instalada en el camellón central del bulevar. MARTÍN ROJAS

Aunque el vehículo terminó con severos daños materiales tras el impacto, los ocupantes fueron valorados por paramédicos y no requirieron ser trasladados a un hospital

El conductor de un vehículo de la marca Mazda terminó con su unidad destruida luego de que, al salir de una curva a gran velocidad, perdiera el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra una luminaria, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el señalado como responsable transitaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio con dirección de poniente a oriente, presuntamente en estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/golpean-y-atropellan-a-dos-hombres-al-salir-de-un-bar-en-saltillo-BF21062012
$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los ocupantes de la unidad tras el fuerte impacto; sin embargo, determinaron que ninguno presentaba lesiones de gravedad que ameritaran traslado hospitalario.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los ocupantes de la unidad tras el fuerte impacto; sin embargo, determinaron que ninguno presentaba lesiones de gravedad que ameritaran traslado hospitalario. MARTÍN ROJAS

Lo anterior ocasionó que, al tomar una curva ubicada a la altura de la colonia Villa Bonita, perdiera el control del volante, provocando que se subiera al camellón central, donde derribó una luminaria.

Testigos que transitaban por el lugar solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar el área para prevenir otro accidente.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, acordonar el área y coordinar la circulación mientras se realizaban las labores de atención y retiro del vehículo siniestrado.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, acordonar el área y coordinar la circulación mientras se realizaban las labores de atención y retiro del vehículo siniestrado. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja, en compañía de su cuerpo de rescate, acudieron al lugar señalado para la valoración de los implicados, quienes afortunadamente no sufrieron lesiones de consideración, por lo que permanecieron en el sitio.

Finalmente, el conductor fue detenido para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades y deberá responder por los daños ocasionados al municipio.

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