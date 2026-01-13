Hombre muere al llegar a la Cruz Roja de Saltillo

Un hombre de 60 años de edad perdió la vida al momento de ser ingresado al área de urgencias de la Cruz Roja, luego de sufrir una caída.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a tomar conocimiento del incidente, el cual se registró alrededor de las tres de la tarde. Se ordenó el traslado del cuerpo de José Andrés N. a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley.

El hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico en la parte posterior de la cabeza, por lo que se determinará si la lesión fue consecuencia directa de la caída. No obstante, la autoridad presume que pudo haber sufrido un infarto cuando se encontraba dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Pueblo Insurgentes.

Tras el incidente, fue trasladado en un vehículo particular por sus familiares, quienes lo llevaron de urgencia a la institución humanitaria. A su ingreso, el personal médico le brindó atención; sin embargo, de manera lamentable, se confirmó su fallecimiento.