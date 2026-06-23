Hombre pierde la vida tras ser atropellado, en Saltillo

Roberto Esparza Jaramillo, de 66 años de edad, falleció durante la madrugada en el Hospital General a consecuencia de las lesiones que sufrió tras ser atropellado por un vehículo.

El deceso fue confirmado a la 1:30 de la mañana en el área de urgencias. El hombre, vecino de la colonia Bellavista, había ingresado en estado crítico y permaneció varias horas bajo atención médica.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, las lesiones que presentaba resultaron incompatibles con la vida.

Entre las heridas documentadas se encontraban una lesión en la parte posterior de la cabeza, fractura en el antebrazo derecho, múltiples excoriaciones, un hematoma en el tórax y una pelvis inestable, todas derivadas del fuerte impacto.