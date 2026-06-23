Hombre pierde la vida tras ser atropellado, en Saltillo

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Saltillo
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    Hombre pierde la vida tras ser atropellado, en Saltillo
    El sujeto sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte.

La víctima fue ingresada al Hospital General de Saltillo, en donde murió horas después

Roberto Esparza Jaramillo, de 66 años de edad, falleció durante la madrugada en el Hospital General a consecuencia de las lesiones que sufrió tras ser atropellado por un vehículo.

El deceso fue confirmado a la 1:30 de la mañana en el área de urgencias. El hombre, vecino de la colonia Bellavista, había ingresado en estado crítico y permaneció varias horas bajo atención médica.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, las lesiones que presentaba resultaron incompatibles con la vida.

Entre las heridas documentadas se encontraban una lesión en la parte posterior de la cabeza, fractura en el antebrazo derecho, múltiples excoriaciones, un hematoma en el tórax y una pelvis inestable, todas derivadas del fuerte impacto.

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De acuerdo con el testimonio de su hermano, alrededor de las 22:00 horas dos personas acudieron a su domicilio para informarle que Roberto había sido atropellado en el cruce de la calle Morelos y el periférico Luis Echeverría Álvarez. Posteriormente, paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) lo trasladaron al Hospital General.

Familiares señalaron que Roberto acostumbraba consumir bebidas alcohólicas con frecuencia. En tanto, el conductor involucrado fue asegurado por las autoridades.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

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