Detienen a seis en Saltillo por homicidio en colonia Zaragoza; continúan investigaciones

Las detenciones fueron realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, como parte de las indagatorias relacionadas con el caso que permanece bajo investigación ministerial.

Seis hombres fueron detenidos en el municipio de Saltillo por su probable participación en un homicidio ocurrido días atrás en la colonia Zaragoza, donde una persona del sexo masculino fue privada de la vida el pasado 20 de junio de 2026.

De acuerdo con la información oficial, uno de los asegurados fue identificado como Christian “N”, de 25 años de edad, quien fue detenido el 22 de junio en la colonia Nueva Imagen, dentro del mismo municipio de Saltillo. Su captura forma parte de las acciones derivadas del seguimiento a la carpeta de investigación por el homicidio.

Posteriormente, en otra intervención relacionada con el mismo caso, fueron detenidos Rogelio “N”, de 37 años; Víctor “N”, de 32 años; José “N”, de 24 años; Juan “N”, de 21 años; y Emmanuel “N”, de 18 años de edad. Estas detenciones se llevaron a cabo en la colonia Hacienda Las Isabeles, también en Saltillo, donde fueron ubicados por las autoridades investigadoras.

Las seis personas son señaladas como probables intervinientes en los hechos violentos registrados en la colonia Zaragoza, donde ocurrió el homicidio que dio origen a la investigación en curso. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la mecánica del crimen ni el móvil del mismo.

Tras su aseguramiento, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con la integración de la carpeta de investigación y definir su situación jurídica conforme avancen las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer por completo lo ocurrido el 20 de junio, así como para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados en los hechos.

El caso permanece bajo seguimiento ministerial, mientras los detenidos continúan en calidad de investigados dentro del proceso legal correspondiente.