Hombre se lanza de un taxi en movimiento tras discutir con su pareja, en Saltillo

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    Hombre se lanza de un taxi en movimiento tras discutir con su pareja, en Saltillo
    El incidente ocurrió sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura del cruce con Vito Alessio Robles MARTÍN ROJAS

El incidente ocurrió sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura del cruce con Vito Alessio Robles

Un hombre que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad se lanzó de un taxi en movimiento durante la madrugada de este lunes, luego de sostener una discusión con su pareja sentimental cuando circulaban por la colonia Asturias.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando una pareja y un joven viajaban a bordo de un taxi que transitaba sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en dirección de oriente a poniente.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, identificado como Antonio, presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, situación que habría derivado en una discusión con su pareja.

Al llegar al cruce con el bulevar Vito Alessio Robles, Antonio abrió la puerta de la unidad y, de manera repentina, se arrojó hacia la carpeta asfáltica.

Tras caer, el hombre dio varias vueltas sobre el pavimento hasta quedar a un costado de la vialidad. El conductor del taxi detuvo la marcha de inmediato y solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911.

$!Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido.
Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y entrevistarse con el taxista, quien relató la secuencia de los hechos. La versión fue respaldada por el hijo de la mujer que acompañaba a Antonio.

Posteriormente, oficiales de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente. La mujer manifestó que Antonio se lanzó del vehículo por decisión propia y de manera inesperada.

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Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al hombre, quien únicamente presentó golpes y raspaduras menores que no ameritaron su traslado a un hospital.

Al confirmarse que no existían lesiones de gravedad, las autoridades concluyeron las diligencias y el conductor del taxi continuó con su servicio. Por su parte, Antonio se retiró caminando del lugar con rumbo desconocido, mientras su pareja fue tras él ante la presencia de su hijo.

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