Rescatan a perrito arrastrado por camioneta en Saltillo; investigan posible maltrato animal
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Un video permitió detectar el caso en Villa San Miguel; autoridades y asociaciones protectoras ya interpusieron denuncias y el animal recibe atención veterinaria
Un caso de presunto maltrato animal movilizó a autoridades y organizaciones defensoras de animales en Saltillo, luego de que fuera difundido un video en el que se observa a una camioneta arrastrando a un perro que aparentemente estaba amarrado en la parte trasera del vehículo.
Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villa San Miguel, donde ciudadanos reportaron la situación y compartieron material que permitió dar aviso a las autoridades. Tras conocer el caso, la Policía Ambiental de Saltillo presentó una denuncia formal para iniciar las investigaciones correspondientes.
La asociación Dignidad Animal, A.C. informó que también acudirá ante las autoridades para presentar su denuncia y participar como coadyuvante en el proceso, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades contra quien resulte involucrado.
La organización hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita identificar la unidad involucrada, al conductor o datos adicionales que ayuden a fortalecer la investigación. Señaló que los reportes ciudadanos son fundamentales para atender casos de crueldad animal y evitar que permanezcan sin consecuencias.
Tras la intervención de ciudadanos y autoridades, se abrió una carpeta de investigación para dar seguimiento al caso. Paralelamente, el perro fue rescatado y trasladado para recibir atención médica especializada.
De acuerdo con la valoración veterinaria, el animal no presentó fracturas, aunque sí registró lesiones en la piel derivadas del incidente. Actualmente recibe tratamiento y su recuperación avanza de manera favorable.
PERRITO NO VOLVERÁ CON SU ANTIGUA FAMILIA
Dignidad Animal informó que el perro permanecerá bajo resguardo y no regresará con la familia con la que se encontraba anteriormente, debido a que se busca garantizar su bienestar y seguridad.
La asociación reiteró que continuará dando seguimiento al proceso legal para que el caso no quede impune y que, de comprobarse alguna responsabilidad, el presunto agresor enfrente las consecuencias establecidas por la ley.