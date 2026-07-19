Rescatan a perrito arrastrado por camioneta en Saltillo; investigan posible maltrato animal

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Saltillo
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    Rescatan a perrito arrastrado por camioneta en Saltillo; investigan posible maltrato animal
    La Policía Ambiental y Dignidad Animal A.C. presentaron denuncias para investigar el presunto caso de maltrato. TOMADA DEL VIDEO

Un video permitió detectar el caso en Villa San Miguel; autoridades y asociaciones protectoras ya interpusieron denuncias y el animal recibe atención veterinaria

Un caso de presunto maltrato animal movilizó a autoridades y organizaciones defensoras de animales en Saltillo, luego de que fuera difundido un video en el que se observa a una camioneta arrastrando a un perro que aparentemente estaba amarrado en la parte trasera del vehículo.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villa San Miguel, donde ciudadanos reportaron la situación y compartieron material que permitió dar aviso a las autoridades. Tras conocer el caso, la Policía Ambiental de Saltillo presentó una denuncia formal para iniciar las investigaciones correspondientes.

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La asociación Dignidad Animal, A.C. informó que también acudirá ante las autoridades para presentar su denuncia y participar como coadyuvante en el proceso, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades contra quien resulte involucrado.

La organización hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita identificar la unidad involucrada, al conductor o datos adicionales que ayuden a fortalecer la investigación. Señaló que los reportes ciudadanos son fundamentales para atender casos de crueldad animal y evitar que permanezcan sin consecuencias.

Tras la intervención de ciudadanos y autoridades, se abrió una carpeta de investigación para dar seguimiento al caso. Paralelamente, el perro fue rescatado y trasladado para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la valoración veterinaria, el animal no presentó fracturas, aunque sí registró lesiones en la piel derivadas del incidente. Actualmente recibe tratamiento y su recuperación avanza de manera favorable.

PERRITO NO VOLVERÁ CON SU ANTIGUA FAMILIA

Dignidad Animal informó que el perro permanecerá bajo resguardo y no regresará con la familia con la que se encontraba anteriormente, debido a que se busca garantizar su bienestar y seguridad.

La asociación reiteró que continuará dando seguimiento al proceso legal para que el caso no quede impune y que, de comprobarse alguna responsabilidad, el presunto agresor enfrente las consecuencias establecidas por la ley.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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