Saltillo: Detenidos por red de contrabando de combustible seguirán proceso en prisión domiciliaria

Tras una audiencia que se prolongó por 32 horas y media, una juez dictó prisión preventiva a Ruffo y a otros siete detenidos por el supuesto contrabando de más de 2 mil 137 millones de litros de huachicol y el aseguramiento de 18 millones de litros que habrían causado un daño de 166 millones a la hacienda pública.

Los dos empresarios ligados a una empresa de Saltillo que fueron detenidos por su presunta implicación en el contrabando de combustible ilegal -entramado en el que se vincula al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo- continuarán el proceso bajo prisión domiciliaria por motivos de salud.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló en un comunicado que, en cambio, Guillermo “N” y José María “N”, fundadores y accionistas de la empresa Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., localizada en el corredor industrial de Saltillo y detenidos tras cateos el pasado 16 de julio en la capital de Coahuila, serán los únicos que no pisarán la cárcel por motivos de salud.

Ambos serán sujetos a la medida cautelar de prisión domiciliaria durante el proceso que se les sigue por los delitos de delincuencia organizada y contrabando, detalló la FGR.

La dependencia precisó que Ruffo, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” deberán permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México..

La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando se determine su situación jurídica.

SU DETENCIÓN

Guillermo “N” y José María “N” fueron detenidos durante cateos realizados el pasado jueves 16 de julio en Saltillo, como parte de un operativo encabezado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Al momento de los operativos, las autoridades no emitieron información oficial sobre las detenciones, por lo que fue hasta este domingo cuando se confirmó la situación jurídica inicial de ambos.

INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO CONTRABANDO

De acuerdo con la Fiscalía, las detenciones derivan de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

La institución señaló que las indagatorias apuntan a un presunto esquema de contrabando de combustible, mediante el cual se introducía producto al país con declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, ya fuera reportando menores cantidades de las realmente transportadas o declarando mercancías distintas para evadir el pago de impuestos.

La FGR indicó que estas conductas generan una afectación económica para el país y constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.