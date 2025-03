También asistieron familiares del homenajeado, el Cronista de la Ciudad, Armando Fuentes Aguirre, el obispo emérito Raúl Vera López, el ex rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, además de invitados especiales, estudiantes y docentes de la Facultad.

El Dr. Carlos Manuel Vadés Dávila es colaborador del periódico VANGUARDIA.

En su mensaje de bienvenida, la directora Machely Flores Reyna resaltó el legado del Dr. Carlos Manuel Valdés Dávila como historiador, maestro y luchador social. Subrayó que su labor no solo ha sido académica, sino también un compromiso con la justicia y la historia de los oprimidos. “El Dr. Valdés Dávila ha demostrado que la academia no puede estar desligada de las luchas sociales. Su trabajo ha sido fundamental para la formación de una Facultad que promueve el pensamiento crítico y el compromiso social. Su legado no es solo del pasado, sino que sigue vigente, ya que continúa trabajando activamente”, expresó.

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó la influencia del homenajeado en la formación de generaciones de estudiantes y en el fortalecimiento de la Universidad. “Este reconocimiento como Profesor Emérito es una muestra de respeto y aprecio por su trayectoria. Su trabajo con grupos originarios ha contribuido al reconocimiento de la diversidad cultural y ha dejado un importante legado en la historia del noreste de México. Es fundamental honrar en vida a quienes han dejado huella en nuestra institución”, afirmó.

Durante su intervención, la exmaestra fundadora de la Facultad, María de Guadalupe Sánchez de la O, subrayó la vasta producción académica del Dr. Valdés Dávila, quien cuenta con más de 60 artículos, 11 libros como autor y numerosos trabajos en coautoría. Asimismo, elogió su ética, generosidad y la profunda influencia que ha dejado en la Universidad y en sus estudiantes.

En su discurso de agradecimiento, el Dr. Carlos Manuel Valdés Dávila expresó su gratitud hacia la UAdeC y la Facultad de Ciencias Sociales por el reconocimiento, destacando que este tipo de distinciones no son méritos auto-otorgados, sino concedidos por la comunidad académica. Además, compartió una reflexión sobre el origen del término “emérito”, remontándose a la época de Julio César y su sistema de jubilación para los soldados romanos.

“Me siento satisfecho de haber cumplido con mi deber académico durante estos 25 años de trayectoria. Este reconocimiento es un honor que valoro profundamente”, concluyó el Dr. Valdés Dávila.