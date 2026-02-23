Honores a la Bandera reúnen a más de 500 integrantes de la comunidad del Ateneo Fuente

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 23 febrero 2026
    Honores a la Bandera reúnen a más de 500 integrantes de la comunidad del Ateneo Fuente

Autoridades universitarias y del plantel encabezaron la ceremonia en la explanada, destacando la importancia de fortalecer la identidad y la responsabilidad cívica entre la comunidad estudiantil.

Este lunes, más de 500 alumnos, docentes y personal directivo se congregaron en la explanada del Ateneo Fuente para rendir honores a la Bandera de México, en una ceremonia cívica que reafirmó el sentido de identidad, respeto y pertenencia entre la comunidad estudiantil.

$!Alumnos de la Ateneo Fuente rinden honores a la bandera.
Alumnos de la Ateneo Fuente rinden honores a la bandera. Vanguardia

El acto contó con la presencia de Josué Eli Garza Carrales, Oficial Mayor de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien asistió en representación del rector Octavio Pimentel.

También participaron Nayely Mery, directora del plantel; Eloy Zamora, secretario administrativo; Leonardo Flores, secretario académico; así como María Padilla, presidenta de la Sociedad de Alumnos, acompañados por maestros y personal administrativo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ofrece-ruta-recreativa-de-saltillo-activacion-fisica-y-servicios-de-salud-preventiva-DP19343642

Durante la ceremonia se realizaron los honores reglamentarios, el izamiento del lábaro patrio y el pase de lista, en un ambiente de respeto y solemnidad que involucró activamente a estudiantes de distintos grados.

MÁS QUE UN ACTO PROTOCOLARIO

Rendir honores a la Bandera no es únicamente cumplir con una tradición escolar: es un ejercicio de memoria colectiva.

Estos espacios recuerdan que la identidad nacional no se hereda automáticamente, sino que se construye todos los días a través de valores como la responsabilidad, la participación cívica y el respeto por la historia. Para los jóvenes, representa una oportunidad de comprender que forman parte de algo más grande que su entorno inmediato: una comunidad y un país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/exjugador-de-la-nfl-comparte-con-ninos-y-ninas-de-saltillo-tecnicas-de-entrenamiento-KA17174824

En un contexto donde lo urgente suele desplazar lo importante, detenerse unos minutos frente a la Bandera es también un acto de conciencia. Es reconocer el esfuerzo de generaciones pasadas y asumir el compromiso de ser ciudadanos informados, críticos y solidarios.

$!El acto contó con la presencia de Josué Eli Garza Carrales, Oficial Mayor de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien asistió en representación del rector Octavio Pimentel.
El acto contó con la presencia de Josué Eli Garza Carrales, Oficial Mayor de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien asistió en representación del rector Octavio Pimentel. Vanguardia

La ceremonia dejó claro que la educación no solo forma estudiantes, sino personas con sentido social y arraigo, pilares indispensables para el futuro de México.

$!Más de 500 jóvenes rindieron honores a la bandera en la explanada del Ateneo Fuente en Saltillo.
Más de 500 jóvenes rindieron honores a la bandera en la explanada del Ateneo Fuente en Saltillo. Vanguardia
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Escuelas

Localizaciones


Saltillo

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vendiendo humo

Vendiendo humo
true

Sin ‘El Mencho’, nuevo frente de guerra
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
El presidente de Estados Unidos llamó a México a reforzar sus acciones contra el narcotráfico tras la violencia registrada después de la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG.

Trump pide a México a ’intensificar’ sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas
Combates del boxeo amateur marcaron la definición de finalistas en Saltillo.

Quedan listas las finales del Torneo de Box Auténticos Novatos 2026 en Saltillo
El flujo de petroleros hacia la isla casi ha cesado, dejando las estaciones de servicio vacías y a la nación al borde de una crisis humanitaria y energética sin precedentes.

Un nuevo bloqueo de EU está sofocando a Cuba
La exhibición de BYD en Auto Shanghai 2025, en Shanghái, China, el 23 de abril de 2025.

Las acciones caen. Las ventas se enfrían. ¿Qué pasa en el mercado chino de vehículos eléctricos?