Honores a la Bandera reúnen a más de 500 integrantes de la comunidad del Ateneo Fuente

Este lunes, más de 500 alumnos, docentes y personal directivo se congregaron en la explanada del Ateneo Fuente para rendir honores a la Bandera de México, en una ceremonia cívica que reafirmó el sentido de identidad, respeto y pertenencia entre la comunidad estudiantil.

El acto contó con la presencia de Josué Eli Garza Carrales, Oficial Mayor de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien asistió en representación del rector Octavio Pimentel. También participaron Nayely Mery, directora del plantel; Eloy Zamora, secretario administrativo; Leonardo Flores, secretario académico; así como María Padilla, presidenta de la Sociedad de Alumnos, acompañados por maestros y personal administrativo.

Durante la ceremonia se realizaron los honores reglamentarios, el izamiento del lábaro patrio y el pase de lista, en un ambiente de respeto y solemnidad que involucró activamente a estudiantes de distintos grados. MÁS QUE UN ACTO PROTOCOLARIO Rendir honores a la Bandera no es únicamente cumplir con una tradición escolar: es un ejercicio de memoria colectiva. Estos espacios recuerdan que la identidad nacional no se hereda automáticamente, sino que se construye todos los días a través de valores como la responsabilidad, la participación cívica y el respeto por la historia. Para los jóvenes, representa una oportunidad de comprender que forman parte de algo más grande que su entorno inmediato: una comunidad y un país.

En un contexto donde lo urgente suele desplazar lo importante, detenerse unos minutos frente a la Bandera es también un acto de conciencia. Es reconocer el esfuerzo de generaciones pasadas y asumir el compromiso de ser ciudadanos informados, críticos y solidarios.

La ceremonia dejó claro que la educación no solo forma estudiantes, sino personas con sentido social y arraigo, pilares indispensables para el futuro de México.

