Ofrece Ruta Recreativa de Saltillo activación física y servicios de salud preventiva

Cientos de personas disfrutaron este domingo de la Ruta Recreativa, donde encontraron opciones de activación física, espacios de convivencia familiar y acceso a servicios gratuitos de salud preventiva.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, distintas dependencias del Gobierno Municipal coordinaron esfuerzos para atender a las y los asistentes que recorrieron el bulevar Venustiano Carranza, en el circuito comprendido entre las calles Baja California y Canadá.

La Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo en el que ofreció servicios de detección oportuna de diabetes e hipertensión, además de orientación nutricional. También se brindó vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.