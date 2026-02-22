Ofrece Ruta Recreativa de Saltillo activación física y servicios de salud preventiva
Cientos de personas asistieron a este paseo dominical
Cientos de personas disfrutaron este domingo de la Ruta Recreativa, donde encontraron opciones de activación física, espacios de convivencia familiar y acceso a servicios gratuitos de salud preventiva.
Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, distintas dependencias del Gobierno Municipal coordinaron esfuerzos para atender a las y los asistentes que recorrieron el bulevar Venustiano Carranza, en el circuito comprendido entre las calles Baja California y Canadá.
La Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo en el que ofreció servicios de detección oportuna de diabetes e hipertensión, además de orientación nutricional. También se brindó vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.
En esta jornada, el personal de salud aplicó vacunas contra el sarampión a las personas que lo solicitaron, reforzando las acciones preventivas entre la población.
Asimismo, elementos de diversos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo labores de proximidad social, con el objetivo de fortalecer la confianza y colaboración con la ciudadanía.
El Gobierno Municipal reiteró la invitación a las y los saltillenses para asistir cada domingo a la Ruta Recreativa, que se realiza en el bulevar Venustiano Carranza en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.