Incendio en taquería moviliza a las autoridades de Saltillo

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    Incendio en taquería moviliza a las autoridades de Saltillo
    Bomberos acudieron a atender el incidente.
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    Incendio en taquería moviliza a las autoridades de Saltillo

No hubo heridos; se rescató un perro que se encontraba en el lugar

Una taquería ubicada en la zona centro de Saltillo sufrió un incendio la tarde-noche de este jueves, justo cuando los trabajadores iniciaban la jornada laboral.

Elementos de la Estación 3 de Bomberos acudieron al negocio localizado sobre la calle Urdiñola, entre Humboldt y Privada Urdiñola, tras recibir el reporte de un siniestro. De acuerdo con versiones de Protección Civil, el incidente ocurrió cuando empleados del establecimiento “Los Pandilla” realizaban los preparativos para abrir al público.

Al encender la mecha de la parrilla, los trabajadores no se percataron de una fuga de gas en un cilindro con capacidad de 10 kilogramos, lo que provocó un flamazo. El fuego alcanzó el techo sombra del comercio, elaborado con fibra de vidrio y plástico, además de causar daños en el pasillo de acceso para mercancía, parte del mobiliario y algunos acumuladores.

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El reporte fue realizado al Sistema de Emergencias 911 y, al arribo de los bomberos, el incendio ya había sido controlado por los propios empleados del negocio. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Además, las autoridades lograron rescatar a un perro que se encontraba en el lugar y posteriormente fue entregado a sus dueños.

Personal de emergencia realizó labores de ventilación para evitar riesgos adicionales. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el monto de los daños materiales y el negocio suspendió actividades de manera temporal.

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