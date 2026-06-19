Ignora motociclista alto y choca contra automóvil en el Centro de Saltillo

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    Ignora motociclista alto y choca contra automóvil en el Centro de Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes luego de que los involucrados ofrecieran versiones distintas sobre la responsabilidad del accidente. MARTÍN ROJADS

Las dos jóvenes que viajaban como acompañantes en la motocicleta rechazaron recibir atención hospitalaria pese a que una de ellas presentaba una probable fractura

Dos jóvenes resultaron lesionadas luego de que la motocicleta en la que viajaban junto con un conductor se viera involucrada en un accidente con un automóvil en calles del sector Centro de Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el cruce de las calles Miguel Ramos Arizpe y Carlos Salazar, donde se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito Municipal para atender la emergencia.

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$!El conductor de la motocicleta presuntamente intentó cruzar la intersección sin respetar la señal de alto, lo que derivó en la colisión contra el costado izquierdo de un automóvil que circulaba por la calle Carlos Salazar.
El conductor de la motocicleta presuntamente intentó cruzar la intersección sin respetar la señal de alto, lo que derivó en la colisión contra el costado izquierdo de un automóvil que circulaba por la calle Carlos Salazar. MARTÍN ROJADS

De acuerdo con los primeros reportes, una motocicleta en la que viajaban tres personas, un hombre al volante y dos jóvenes de 19 y 16 años, circulaba de poniente a oriente sobre la calle Miguel Ramos Arizpe. Al mismo tiempo, un automóvil Mazda avanzaba de sur a norte sobre la calle Carlos Salazar.

Según la versión proporcionada por el conductor del automóvil, varias motocicletas circulaban en grupo por la zona. Tras permitir el paso de una de ellas, avanzó al considerar que le correspondía continuar su trayecto; sin embargo, el conductor de una segunda motocicleta intentó cruzar la intersección sin realizar el alto correspondiente, impactándose contra la parte frontal del costado izquierdo del Mazda.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al cruce de Miguel Ramos Arizpe y Carlos Salazar para brindar atención a los ocupantes de una motocicleta.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al cruce de Miguel Ramos Arizpe y Carlos Salazar para brindar atención a los ocupantes de una motocicleta. MARTÍN ROJADS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos para valorar a los ocupantes de la motocicleta y determinaron que las dos acompañantes requerían atención médica hospitalaria, ya que una de ellas presentaba una probable fractura.

No obstante, ambas jóvenes decidieron rechazar el traslado a un hospital.

$!Dos jóvenes de 19 y 16 años resultaron lesionadas tras el impacto entre una motocicleta y un automóvil Mazda; una de ellas presentaba una probable fractura, aunque ambas rechazaron ser trasladadas a un hospital.
Dos jóvenes de 19 y 16 años resultaron lesionadas tras el impacto entre una motocicleta y un automóvil Mazda; una de ellas presentaba una probable fractura, aunque ambas rechazaron ser trasladadas a un hospital. MARTÍN ROJADS

Personal de una compañía aseguradora también acudió al lugar para tomar conocimiento de los daños ocasionados. Sin embargo, debido a que el motociclista se negó a aceptar responsabilidad por el accidente y sostuvo que el conductor del Mazda era el responsable del percance, el caso fue turnado ante las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, elementos de Tránsito Municipal consignaron el percance ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

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