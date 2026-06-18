Saltillo: aficionados celebran triunfo de México, en la Alameda Zaragoza

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    Saltillo: aficionados celebran triunfo de México, en la Alameda Zaragoza
    La afición salió a las calles de Saltillo para celebrar la victoria del Tri. Alonso Flores

La fanaticada ondeó banderas y se subió a techos y cofres de vehículos que circularon por la calle Purcell

Cientos de aficionados se congregaron la noche de este jueves en la Alameda Zaragoza para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur, en partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA.

Playeras, banderas, trompetas, matracas, bocinas, máscaras, pelucas, tambores y espuma colorearon el cruce de las calles Purcell y Victoria, donde los seguidores del Tricolor festejaron el pase a los dieciseisavos de final.

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Familias enteras arribaron poco antes de las 22:00 horas desde distintos sectores de la ciudad, entre ellos las colonias Fundadores, Bellavista y Ojo de Agua.

$!Al cierre de edición solo se reportó algarabía, sin ningún percance que lamentar.
Al cierre de edición solo se reportó algarabía, sin ningún percance que lamentar. Alonso Flores

En el mencionado cruce se registraron escenas similares a las observadas en celebraciones deportivas anteriores, como las protagonizadas por aficionados de América, Cruz Azul o Tigres: vehículos cubiertos de espuma, personas sacudiendo automóviles y algunas incluso subiéndose a techos y cofres para festejar.

Decenas de motociclistas también participaron en la celebración haciendo sonar los motores de sus unidades. Incluso, una familia estacionó una camioneta, instaló una bocina y amenizó el ambiente con canciones como Payaso de Rodeo, La Chona, El Rey y El Cielito Lindo.

$!Algunos aficionados se atrevieron a pronosticar que México llegará a la final.
Algunos aficionados se atrevieron a pronosticar que México llegará a la final. Alonso Flores

‘MÉXICO HASTA LA FINAL’

Los aficionados coincidieron en que el partido se vivió con suspenso durante los minutos finales, aunque celebraron la victoria y expresaron distintos pronósticos sobre el desempeño de México en la Copa del Mundo.

Mientras los más cautelosos señalaron que la verdadera prueba llegará en los octavos de final ante Inglaterra, otros consideraron que la Selección finalmente romperá la barrera de los cuartos de final, instancia a la que no accede desde 1986, cuando también fungió como anfitriona.

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Los más entusiastas, impulsados por la victoria de este jueves, incluso auguraron una llegada histórica a la final del torneo.

“¿Y si sí?”, expresaron entre risas y festejos.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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