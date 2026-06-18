Saltillo: aficionados celebran triunfo de México, en la Alameda Zaragoza

Cientos de aficionados se congregaron la noche de este jueves en la Alameda Zaragoza para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur, en partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA. Playeras, banderas, trompetas, matracas, bocinas, máscaras, pelucas, tambores y espuma colorearon el cruce de las calles Purcell y Victoria, donde los seguidores del Tricolor festejaron el pase a los dieciseisavos de final.

Familias enteras arribaron poco antes de las 22:00 horas desde distintos sectores de la ciudad, entre ellos las colonias Fundadores, Bellavista y Ojo de Agua.

En el mencionado cruce se registraron escenas similares a las observadas en celebraciones deportivas anteriores, como las protagonizadas por aficionados de América, Cruz Azul o Tigres: vehículos cubiertos de espuma, personas sacudiendo automóviles y algunas incluso subiéndose a techos y cofres para festejar. Decenas de motociclistas también participaron en la celebración haciendo sonar los motores de sus unidades. Incluso, una familia estacionó una camioneta, instaló una bocina y amenizó el ambiente con canciones como Payaso de Rodeo, La Chona, El Rey y El Cielito Lindo.

‘MÉXICO HASTA LA FINAL’ Los aficionados coincidieron en que el partido se vivió con suspenso durante los minutos finales, aunque celebraron la victoria y expresaron distintos pronósticos sobre el desempeño de México en la Copa del Mundo. Mientras los más cautelosos señalaron que la verdadera prueba llegará en los octavos de final ante Inglaterra, otros consideraron que la Selección finalmente romperá la barrera de los cuartos de final, instancia a la que no accede desde 1986, cuando también fungió como anfitriona.

Los más entusiastas, impulsados por la victoria de este jueves, incluso auguraron una llegada histórica a la final del torneo. “¿Y si sí?”, expresaron entre risas y festejos.

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