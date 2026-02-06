Ignora semáforo e impacta a la ruta Periférico en el Centro de Saltillo; seis personas son valoradas

Seis personas fueron valoradas por personal de la Cruz Roja tras un accidente ocurrido la mañana de este viernes en el cruce de las calles Francisco Coss y Manuel Acuña, en la Zona Centro de Saltillo.

Como presunto responsable del accidente se señaló al conductor de un tráiler, identificado como Luis Enrique “N”, de 37 años, quien circulaba con dirección a Isidro López Zertuche y habría pasado el semáforo en amarillo, siendo impactado en la parte de la plataforma por un transporte público de la ruta Periférico.

