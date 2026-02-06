Ignora semáforo e impacta a la ruta Periférico en el Centro de Saltillo; seis personas son valoradas
La colisión ocurrió en el cruce de Francisco Coss y Manuel Acuña, donde unidades de emergencia atendieron a pasajeros del transporte público
Seis personas fueron valoradas por personal de la Cruz Roja tras un accidente ocurrido la mañana de este viernes en el cruce de las calles Francisco Coss y Manuel Acuña, en la Zona Centro de Saltillo.
Como presunto responsable del accidente se señaló al conductor de un tráiler, identificado como Luis Enrique “N”, de 37 años, quien circulaba con dirección a Isidro López Zertuche y habría pasado el semáforo en amarillo, siendo impactado en la parte de la plataforma por un transporte público de la ruta Periférico.
El camión de ruta urbana, conducido por Armando “N”, de 51 años, fue arrastrado algunos metros hasta que finalmente se detuvo. Al sitio arribó personal de la Policía Municipal, quienes solicitaron una ambulancia para la atención de pasajeros y conductores.
Los socorristas de la institución atendieron a cinco pasajeros y al conductor del camión, quienes, por fortuna, no presentaron lesiones de gravedad, por lo que permanecieron en el lugar.
Se esperó la llegada de la aseguradora del transporte de carga para que, junto con el ajustador del camión de pasajeros, se llegara a un convenio para el pago de los daños, así como para dar seguimiento al estado de salud de los pasajeros y descartar posibles lesiones posteriores.