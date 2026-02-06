Ignora semáforo e impacta a la ruta Periférico en el Centro de Saltillo; seis personas son valoradas

Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Ignora semáforo e impacta a la ruta Periférico en el Centro de Saltillo; seis personas son valoradas
    El camión de transporte público resultó con daños en su costado luego del impacto. foto: Ulises Martínez

La colisión ocurrió en el cruce de Francisco Coss y Manuel Acuña, donde unidades de emergencia atendieron a pasajeros del transporte público

Seis personas fueron valoradas por personal de la Cruz Roja tras un accidente ocurrido la mañana de este viernes en el cruce de las calles Francisco Coss y Manuel Acuña, en la Zona Centro de Saltillo.

Como presunto responsable del accidente se señaló al conductor de un tráiler, identificado como Luis Enrique “N”, de 37 años, quien circulaba con dirección a Isidro López Zertuche y habría pasado el semáforo en amarillo, siendo impactado en la parte de la plataforma por un transporte público de la ruta Periférico.

$!El tráiler involucrado presentó afectaciones en la plataforma tras el percance.
El tráiler involucrado presentó afectaciones en la plataforma tras el percance. foto: Ulises Martínez

El camión de ruta urbana, conducido por Armando “N”, de 51 años, fue arrastrado algunos metros hasta que finalmente se detuvo. Al sitio arribó personal de la Policía Municipal, quienes solicitaron una ambulancia para la atención de pasajeros y conductores.

$!Elementos de la Cruz Roja valoraron a pasajeros tras el choque registrado en la Zona Centro.
Elementos de la Cruz Roja valoraron a pasajeros tras el choque registrado en la Zona Centro. foto: Ulises Martínez

Los socorristas de la institución atendieron a cinco pasajeros y al conductor del camión, quienes, por fortuna, no presentaron lesiones de gravedad, por lo que permanecieron en el lugar.

$!Pasajeros permanecieron en el lugar mientras se realizaban las valoraciones médicas.
Pasajeros permanecieron en el lugar mientras se realizaban las valoraciones médicas. foto: Ulises Martínez

Se esperó la llegada de la aseguradora del transporte de carga para que, junto con el ajustador del camión de pasajeros, se llegara a un convenio para el pago de los daños, así como para dar seguimiento al estado de salud de los pasajeros y descartar posibles lesiones posteriores.

