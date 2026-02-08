Imprudente automovilista no respeta el alto y deja lesionado a motociclista, en el Centro de Saltillo

Saltillo
/ 8 febrero 2026
    Imprudente automovilista no respeta el alto y deja lesionado a motociclista, en el Centro de Saltillo
    El motociclista resultó con lesiones en la espalda y la cadera tras ser impactado por un vehículo que presuntamente era conducido bajo los efectos del alcohol. FOTO: MARTÍN ROJAS

Un automovilista de 24 años fue detenido luego de provocar un choque en el primer cuadro de la ciudad al no respetar un alto; el motociclista lesionado fue trasladado al Hospital General

Un joven conductor que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol provocó un accidente vial tras ignorar un señalamiento de alto, dejando como saldo a un motociclista con lesiones de consideración en el Centro de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:15 horas de este domingo, cuando Carlos Humberto, de 24 años de edad, circulaba a bordo de un vehículo BMW sobre la calle Nigromante, en el primer cuadro de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Atropella taxista a su esposa tras discusión afuera del Centro de Justicia para la Mujer, en Saltillo

Al llegar al cruce con la calle Otilio González, el conductor no respetó el señalamiento de alto, invadió la vía preferencial e impactó a un motociclista identificado como Ian Nicolás, quien se desplazaba con derecho de paso en dirección de oriente a poniente.

$!Elementos de Tránsito Municipal acordonaron el cruce de las calles Nigromante y Otilio González para facilitar las labores de auxilio y el peritaje correspondiente.
Elementos de Tránsito Municipal acordonaron el cruce de las calles Nigromante y Otilio González para facilitar las labores de auxilio y el peritaje correspondiente. FOTO: MARTÍN ROJAS

Debido a la fuerza del impacto, el motociclista salió proyectado contra el pavimento y resultó con lesiones en la espalda y la cadera; sin embargo, el uso del casco de seguridad evitó que sufriera heridas fatales.

Tras escuchar el fuerte estruendo, vecinos del sector dieron aviso al número de emergencias 911, lo que derivó en la movilización de elementos de Tránsito Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para su atención médica.

Al percatarse de que el conductor presentaba aliento alcohólico, los oficiales procedieron con su detención y lo pusieron a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará su situación legal, las sanciones correspondientes y la responsabilidad por los daños y lesiones ocasionadas.

