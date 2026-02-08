Imprudente automovilista no respeta el alto y deja lesionado a motociclista, en el Centro de Saltillo

Un joven conductor que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol provocó un accidente vial tras ignorar un señalamiento de alto, dejando como saldo a un motociclista con lesiones de consideración en el Centro de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:15 horas de este domingo, cuando Carlos Humberto, de 24 años de edad, circulaba a bordo de un vehículo BMW sobre la calle Nigromante, en el primer cuadro de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Atropella taxista a su esposa tras discusión afuera del Centro de Justicia para la Mujer, en Saltillo

Al llegar al cruce con la calle Otilio González, el conductor no respetó el señalamiento de alto, invadió la vía preferencial e impactó a un motociclista identificado como Ian Nicolás, quien se desplazaba con derecho de paso en dirección de oriente a poniente.