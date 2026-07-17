Inauguran planta de GEMMSA en Saltillo con inversión superior a 600 mdp

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Saltillo
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    Inauguran planta de GEMMSA en Saltillo con inversión superior a 600 mdp
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas y directivos de Grupo GIASA inauguraron la planta GEMMSA Estructuras Metálicas en Saltillo. CORTESÍA

Proyecto impulsará la generación de empleos y fortalecerá la capacidad industrial de la Región Sureste de Coahuila

Con una inversión superior a los 600 millones de pesos en su primera etapa, Grupo GIASA puso en marcha la planta GEMMSA Estructuras Metálicas en Saltillo, proyecto que fortalecerá la actividad industrial de la Región Sureste de Coahuila y contribuirá a la creación de nuevas fuentes de empleo.

Durante la inauguración, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la llegada de nuevas empresas refleja la confianza del sector productivo en la entidad y refrendó el compromiso de su administración de mantener las condiciones que favorecen el crecimiento económico.

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“Hoy reiteramos nuestro compromiso de trabajar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, con todo nuestro compromiso y amor por Coahuila, para que este Estado siga teniendo las mejores condiciones de desarrollo”, expresó.

Añadió que la coordinación entre sociedad y gobierno ha permitido consolidar a Coahuila como un destino competitivo para la inversión.

“Trabajando en equipo, sociedad y gobierno, hemos logrado que Coahuila sea no solamente el mejor lugar para vivir en México, sino también el mejor lugar para invertir. Hoy estuvimos en el arranque de las operaciones de GEMMSA en Saltillo, que con una inversión de 600 millones de pesos nos ayuda a generar más empleo y mayor desarrollo en la Región Sureste”, señaló.

CONDICIONES QUE IMPULSAN LA INVERSIÓN

El mandatario felicitó a la familia Elizalde por ampliar sus operaciones en el estado y aseguró que la nueva planta representa una muestra de confianza en el potencial económico de Coahuila.

$!La primera etapa del proyecto representó una inversión superior a los 600 millones de pesos y fortalecerá la generación de empleos en la Región Sureste.
La primera etapa del proyecto representó una inversión superior a los 600 millones de pesos y fortalecerá la generación de empleos en la Región Sureste. CORTESÍA

Subrayó que, aun en un contexto de incertidumbre económica internacional, la entidad continúa captando proyectos industriales gracias a factores como la estabilidad laboral, el Estado de Derecho, la disponibilidad de mano de obra calificada, la infraestructura, los servicios y la seguridad.

Jiménez Salinas recordó que Coahuila ocupa el segundo lugar nacional en materia de seguridad y destacó que Saltillo, Torreón y Piedras Negras se encuentran entre las seis ciudades más seguras del país.

También hizo referencia a un estudio del Inegi sobre calidad de vida, en el que la entidad se ubicó en el primer lugar, resultado que atribuyó al trabajo conjunto entre ciudadanía, iniciativa privada y los tres niveles de gobierno.

$!Empresarios y autoridades destacaron que las condiciones de seguridad, estabilidad y desarrollo continúan impulsando la llegada de nuevas inversiones a Coahuila.
Empresarios y autoridades destacaron que las condiciones de seguridad, estabilidad y desarrollo continúan impulsando la llegada de nuevas inversiones a Coahuila. CORTESÍA

“Estos logros son de una gran sinergia de las y los coahuilenses; ciudadanos, sociedad civil organizada, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno”, afirmó.

EMPRESA DESTACA EL ENTORNO DE COAHUILA

Por su parte, Humberto Elizalde Serrano, director general de Grupo GIASA, explicó que la decisión de instalar la nueva planta en Saltillo respondió a las condiciones que ofrece el estado para el desarrollo de proyectos industriales.

Indicó que GEMMSA es una de las plantas de estructuras metálicas más modernas del país y aseguró que los resultados obtenidos por la empresa en Coahuila están ligados al entorno de seguridad y certidumbre que prevalece en la entidad.

$!El obispo de Saltillo, Hilario González, bendico las intalaciones y a los asistentes.
El obispo de Saltillo, Hilario González, bendico las intalaciones y a los asistentes. CORTESÍA

En el acto también participaron Beatriz Fraustro Dávila, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez; Juan Carlos Villarreal Garza, en representación del alcalde Javier Díaz González; así como directivos de Grupo GIASA, entre ellos Humberto Antonio Elizalde González, Roberto Salgado Flores, Karen Elizalde González y Yisely González Loya.

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