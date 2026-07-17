Cobra forma el Nuevo Fórum en la Expo Coahuila de Saltillo (antiguo recinto ferial)

El proyecto Expo Coahuila avanza en lo que fueron los terrenos de la Feria de Saltillo y comienza a tomar forma en lo que será el nuevo recinto para la propia feria, el Rodeo y distintos tipos de convenciones y eventos. Un recorrido realizado por VANGUARDIA al mediodía, observó maquinaria pesada laborando en el lugar, apreciando algunas modificaciones respecto a los antiguos terrenos.

Uno de los cambios más notorios es la demolición del escenario del Teatro del Pueblo, que durante años recibió a artistas nacionales e internacionales como Juanes, El Malilla, Los Cadetes de Linares y Capital Cities, entre otros. Del Teatro del Pueblo se mantiene la velaria, aunque también se demolieron claramente los baños y los locales que se encontraban al oriente del recinto. Otro de los avances visibles es la construcción de dos niveles de terrazas al poniente del escenario, equipadas con barandales metálicos que incorporan la característica letra “C”, distintiva del Gobierno de Coahuila.

Este espacio se espera que conforme el Pabellón Sarape, una macroterraza con dos niveles 100 por ciento configurable, que podrá albergar ferias comerciales y showroom, además de food halls, bares y terrazas vip y talleres, conferencias y eventos. También puede apreciarse de manera aérea la glorieta de la Plaza de las Estrellas, espacio que de acuerdo a lo anunciado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, estará dedicado a honrar las tradiciones norteñas, como la charrería, el rodeo, la taurina y la música. Contará con exhibiciones, placas y homenajes a lo mejor que suceda en el recinto.

De acuerdo también a lo presentado en octubre del año pasado por el mandatario estatal, se aprecian ya estructuras con ladrillo de lo que será el Distrito Vaquero. El mismo se ubicará a la entrada y ofrecerá luces, música, restaurantes, bares, comercios, taquillas y servicios médicos. Una característica más que cambió por completo es la entrada, pues anteriormente se encontraba sobre el cruce del bulevar Centenario de Torreón y la calle que pasa por detrás del Centro de Gobierno. Ahora estará ubicada sobre el mismo bulevar, aproximadamente 100 metros más al norte. En ese sentido, también se observaron trabajos sobre los carriles del poniente del mencionado bulevar, en lo que se aprecia como una ampliación de la vialidad.