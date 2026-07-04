Incendio consume tejabán en Saltillo; presumen fue provocado

La mañana de este sábado, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al incendio de un tejabán ubicado sobre la calle 10, entre las avenidas Beta y Gama, en la colonia Omega, en Saltillo.

El inmueble, construido con madera y lámina, era propiedad de José, de 22 años. Su abuela comentó que, al momento del incendio, no había personas en el interior, por lo que no se reportaron lesionados, únicamente daños materiales.