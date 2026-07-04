Incendio consume tejabán en Saltillo; presumen fue provocado
Familiares del propietario señalaron que varias personas habrían iniciado el fuego; no se reportaron personas lesionadas
La mañana de este sábado, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al incendio de un tejabán ubicado sobre la calle 10, entre las avenidas Beta y Gama, en la colonia Omega, en Saltillo.
El inmueble, construido con madera y lámina, era propiedad de José, de 22 años. Su abuela comentó que, al momento del incendio, no había personas en el interior, por lo que no se reportaron lesionados, únicamente daños materiales.
De acuerdo con los primeros reportes, varias personas habrían provocado el incendio y posteriormente huyeron del sitio. Esa versión será integrada a las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.
Los bomberos realizaron maniobras para controlar y sofocar las llamas. Tras varios minutos de trabajo, evitaron que el fuego se extendiera hacia otros puntos cercanos y la situación quedó bajo control.
Las autoridades correspondientes tomarán conocimiento de lo ocurrido para esclarecer las causas del incendio. En caso de confirmarse que fue provocado, buscarán identificar a los presuntos responsables.