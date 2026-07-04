En Saltillo, queda prensado tras chocar contra transporte de personal

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    En Saltillo, queda prensado tras chocar contra transporte de personal
    La camioneta terminó contra una barda luego del choque registrado sobre la calzada Antonio Narro. MARTÍN ROJAS
    En Saltillo, queda prensado tras chocar contra transporte de personal
    Tras recibir atención médica en el lugar, el conductor fue detenido al presentar aliento alcohólico. MARTÍN ROJAS
    En Saltillo, queda prensado tras chocar contra transporte de personal
    Paramédicos y rescatistas atendieron al conductor tras ser liberado del vehículo. MARTÍN ROJAS
    En Saltillo, queda prensado tras chocar contra transporte de personal
    El transporte de personal presentó daños menores en la parte trasera tras el impacto. MARTÍN ROJAS

El conductor de una camioneta habría impactado por alcance la unidad y terminó contra una barda; presentó aliento alcohólico y fue detenido

Un aparatoso accidente entre un transporte de personal y una camioneta movilizó durante la madrugada de este sábado a los cuerpos de emergencia en Saltillo, luego de que un hombre quedara prensado al interior de su unidad sobre la calzada Antonio Narro, en la colonia La Esperanza.

El reporte fue recibido por el sistema de emergencias 911 alrededor de las 03:08 horas. Se alertó sobre una fuerte colisión en el cruce del bulevar Hacienda Narro y la calzada Antonio Narro. En el percance participaron un transporte de personal y una camioneta blanca.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-joven-tras-volcar-en-el-bulevar-emilio-arizpe-de-la-maza-en-saltillo-PD21887008

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la camioneta habría chocado por alcance contra el transporte de personal. Tras el impacto, salió proyectado contra una barda, donde quedó atrapado entre los fierros de la unidad.

Por ello fue necesaria la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes realizaron las maniobras para liberar al conductor.

Una vez rescatado, el hombre fue valorado por los socorristas. Presentaba aliento alcohólico, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital. Posteriormente, elementos de la Policía Estatal realizaron su detención.

Finalmente, ambas unidades fueron remolcadas a un corralón. El accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Policía
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
NosotrAs: El silencio de las aulas

NosotrAs: El silencio de las aulas
true

FIFA 2026: Deja de vender productos, empieza a vender finales del mundo
true

El verdadero significado del sionismo
true

Manganitas ∙ AFA
true

La motivación, la dopamina, la voluntad, los logros y la procrastinación: de círculo vicioso a círculo virtuoso
Pieza. ‘Mis padres’ (1977) es considerada una de las obras más íntimas de David Hockney y formó parte de la retrospectiva que el Centro Pompidou dedicó al artista en 2017.

Cultura y Pop: Hockney en el Pompidou
true

Hoy no quiero escribir