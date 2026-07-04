En Saltillo, queda prensado tras chocar contra transporte de personal

El reporte fue recibido por el sistema de emergencias 911 alrededor de las 03:08 horas. Se alertó sobre una fuerte colisión en el cruce del bulevar Hacienda Narro y la calzada Antonio Narro. En el percance participaron un transporte de personal y una camioneta blanca.

Un aparatoso accidente entre un transporte de personal y una camioneta movilizó durante la madrugada de este sábado a los cuerpos de emergencia en Saltillo , luego de que un hombre quedara prensado al interior de su unidad sobre la calzada Antonio Narro, en la colonia La Esperanza.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la camioneta habría chocado por alcance contra el transporte de personal. Tras el impacto, salió proyectado contra una barda, donde quedó atrapado entre los fierros de la unidad.

Por ello fue necesaria la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes realizaron las maniobras para liberar al conductor.

Una vez rescatado, el hombre fue valorado por los socorristas. Presentaba aliento alcohólico, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital. Posteriormente, elementos de la Policía Estatal realizaron su detención.

Finalmente, ambas unidades fueron remolcadas a un corralón. El accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades.