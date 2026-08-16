Incendio en casa deshabitada obliga a evacuar a vecinos de la Panteones, en Saltillo

Una casa deshabitada se incendió la mañana de este domingo en la colonia Panteones, en Saltillo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y obligó al desalojo preventivo de vecinos. No se reportaron personas lesionadas.

Cerca de las 10:00 horas se recibió el reporte al Sistema de Emergencias 911, luego de que se informara sobre una vivienda en llamas ubicada en la calle División del Norte, entre Santos Rojo y Fernando Proal.