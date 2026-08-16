Incendio en casa deshabitada obliga a evacuar a vecinos de la Panteones, en Saltillo

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    Incendio en casa deshabitada obliga a evacuar a vecinos de la Panteones, en Saltillo
    El fuego fue controlado antes de que alcanzara las viviendas aledañas; no se reportaron personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

El fuego se registró en la colonia Panteones; elementos de Bomberos evitaron que las llamas alcanzaran domicilios aledaños

Una casa deshabitada se incendió la mañana de este domingo en la colonia Panteones, en Saltillo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y obligó al desalojo preventivo de vecinos. No se reportaron personas lesionadas.

Cerca de las 10:00 horas se recibió el reporte al Sistema de Emergencias 911, luego de que se informara sobre una vivienda en llamas ubicada en la calle División del Norte, entre Santos Rojo y Fernando Proal.

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Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y comenzó las maniobras para controlar el fuego y evitar que se extendiera hacia los domicilios aledaños.

Como medida preventiva, vecinos fueron alertados para desalojar sus viviendas mientras se desarrollaban las labores de emergencia. Elementos de la Policía Municipal también acudieron para asegurar el área y facilitar el trabajo de los bomberos.

$!Policías municipales resguardaron el sector mientras los cuerpos de emergencia combatían el incendio.
Policías municipales resguardaron el sector mientras los cuerpos de emergencia combatían el incendio. ULISES MARTÍNEZ

Finalmente, el incendio fue controlado sin que se registraran personas lesionadas. Hasta el momento se desconocen las causas que lo originaron, por lo que las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para determinar cómo inició el fuego.

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