Industria gamer: Santa gasta hasta 45 mil pesos en juguetes para ‘niños’ de 30 años en Saltillo
En esta navidad, los gamers se regalan videojuegos, consolas y periféricos, en los que destinan una parte de sus aguinaldos y salario. ¿porque es uno de sus principales gastos en estas fechas?
Durante años, los videojuegos se han asociado con el público infantil; sin embargo, la industria del entretenimiento digital en México ha experimentado cambios que hoy cuestionan esta percepción. El crecimiento del mercado, la diversificación de productos y el perfil de los consumidores apuntan a un fenómeno más amplio: los videojuegos ya no son exclusivos de los niños.
El termino Kidults que surge de combinar las palabras en ingles kids y adults, describe a un sector poblacional (mayoritariamente de la generación Z y Milenial) que compra juguetes o juegos originalmente pensados para niños. Los Kidults han cambiado el mercado pues cuentan con gustos asociados a la infancia, pero poseen el poder adquisitivo para solventar sus hobbies.
De acuerdo con la empresa de consultoría estratégica THE COMPETITIVE INTELLIGENCE UNIT (The CIU), hasta el primer semestre de 2024, había 68.7 millones de personas mayores de 6 años que juegan videojuegos en México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a través del análisis de la información recabada en el estudio OMDIA Consumer Research - Gamers Visualization, reporta que la mayoría de los gamers en México tienen entre 25 y 34 años.
¿Por qué son importantes los videojuegos para las personas? David Cruz de 33 años es un jugador veterano. “Desde los 8 años que recibí mi primer consola el Nintendo 64 eh jugado videojuegos, de los mejores momentos que recuerdo han sido cuando se juntaban los primos en navidad, y jugábamos todo el día, mi familia, me ha dicho que no gaste tanto en videojuegos que gaste en cosas más necesarias, pero para a mi, jugar me relaja después de trabajar, y solo gasto lo que me sobra de mi sueldo, después de haber solventar mis gastos necesarios”, relató.
En Saltillo, GamePlanet, ubicado en la Plaza Galerías, sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, es una de las principales tiendas dedicadas exclusivamente a la venta de videojuegos. Sin embargo, el mercado se extiende más allá de consolas o cartuchos.
Erick Esquivel Sandoval, gerente de la sucursal, explicó que “la gente viene buscando artículos que representan sus series, películas o personajes favoritos, y eso amplía mucho el tipo de cliente que entra a la tienda”, explicó.
“Nuestros principales productos son los videojuegos, los coleccionables y los accesorios, como pueden ser controles, audífonos, teclados y mouse. Entre los coleccionables están los Funkos, cableguys, manejamos palomeras -por ejemplo de Minecraft-, playeras, sudaderas, gorros, mochilas, cachuchas. Ahorita lo que más se mueve en el mes de diciembre son las consolas y videojuegos”, agregó Esquivel Sandoval.
Mario Bros. es una de las franquicias más vendidas, destacando el título “Super Mario Party Jamboree”, para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. De acuerdo con Esquivel Sandoval, sus clientes optan por jugar con amigos y familiares en reuniones, por ello optan por los juegos tipo “party”.
En años recientes, Saltillo ha ampliado los espacios dedicados a los videojuegos. Mientras algunos gamers acuden a eventos y/o torneos por recreación y entretenimiento, otros participan a un nivel profesional, sumándose a equipos universitarios. Durante los Juegos Deportivos Universitarios Lasallistas 2025, que se realizaron del 29 de octubre al 3 de noviembre del 2025 en la Universidad La Salle Saltillo, los e-Sports se tuvieron un lugar junto a disciplinas deportivas tradicionales, como Futbol y Baloncesto. En el evento, compitieron universidades como La Salle Oaxaca y La Salle Laguna.
Además, alrededor de 100 personas participaron en el torneo de Super Smash Bros: Ultimate, que se llevó a cabo el 4 de mayo del 2025 en la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), organizado por la Universidad Carolina, el Instituto Invader y CAPSULA.
En contraste con la creciente participación en eventos y competencias presenciales, el acceso a este tipo de entretenimiento también está condicionado por factores económicos, ya que la adquisición de consolas, videojuegos y periféricos representa un gasto considerable para los consumidores.
Por ello, algunos esperan a la época decembrina para hacer las compras de sus títulos favoritos. Ese es el caso de Ariel M., de 21 años, originario de Saltillo.
“Yo la verdad aprovecho diciembre para comprar periféricos con mi ahorro y aguinaldo, ya sea un control nuevo o unos audífonos nuevos. De mi aguinaldo gasté en la Nintendo Switch para mi hermana, la cual me costó 4,800 pesos. Fue casi todo mi aguinaldo”, expresó.
HAN CAMBIADO EL MERCADO
Dónde comprar los juegos es otro factor a considerar, ya que son pocos los establecimientos que venden videojuegos en Saltillo, así cómo quiénes tienen el mejor precio o descuentos por esta época decembrina.
En Saltillo, las principales opciones para la compra física de consolas y videojuegos se concentran en tiendas como Liverpool, GamePlanet y Cimaco. Los precios varían según el establecimiento y el producto, con consolas de última generación que van desde los 7 mil hasta los 15 mil 800 pesos, mientras que los videojuegos pueden encontrarse desde 900 hasta 1,700 pesos.
Si bien no todas las tiendas manejan promociones, hasta la fecha de esta nota únicamente GamePlanet ha confirmado descuentos vigentes en videojuegos, los cuales se mantendrán disponibles durante todo diciembre, lo que representa una alternativa para los consumidores que buscan reducir sus gastos.
El gasto más grande de Santa en esta temporada podría ser de 15 mil hasta 45 mil pesos, dependiendo del tipo de componentes, en el caso de una PC gamer; mientras que una consola de última generación, como la PlayStation 5, la Xbox Series S o X, o la más reciente Nintendo Switch 2, tiene costos más accesibles, entre los 7 mil hasta los 15,800 pesos con uno o dos videojuegos. Finalmente, en periféricos, Santa podría gastar entre los 18 mil y los 30 mil pesos.
En un contexto donde la tecnología forma parte de la vida cotidiana, los videojuegos han dejado de ser un pasatiempo exclusivo de la infancia para convertirse en una forma de entretenimiento intergeneracional. Ya sea por nostalgia, interés cultural o simple diversión, adultos y niños comparten hoy un espacio que sigue creciendo y adaptándose a nuevas tendencias.
Así, la industria de los videojuegos en México refleja un cambio cultural: jugar ya no es cuestión de edad, sino de interés.