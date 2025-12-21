Industria gamer: Santa gasta hasta 45 mil pesos en juguetes para ‘niños’ de 30 años en Saltillo

Durante años, los videojuegos se han asociado con el público infantil; sin embargo, la industria del entretenimiento digital en México ha experimentado cambios que hoy cuestionan esta percepción. El crecimiento del mercado, la diversificación de productos y el perfil de los consumidores apuntan a un fenómeno más amplio: los videojuegos ya no son exclusivos de los niños.

El termino Kidults que surge de combinar las palabras en ingles kids y adults, describe a un sector poblacional (mayoritariamente de la generación Z y Milenial) que compra juguetes o juegos originalmente pensados para niños. Los Kidults han cambiado el mercado pues cuentan con gustos asociados a la infancia, pero poseen el poder adquisitivo para solventar sus hobbies.

De acuerdo con la empresa de consultoría estratégica THE COMPETITIVE INTELLIGENCE UNIT (The CIU), hasta el primer semestre de 2024, había 68.7 millones de personas mayores de 6 años que juegan videojuegos en México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a través del análisis de la información recabada en el estudio OMDIA Consumer Research - Gamers Visualization, reporta que la mayoría de los gamers en México tienen entre 25 y 34 años.

¿Por qué son importantes los videojuegos para las personas? David Cruz de 33 años es un jugador veterano. “Desde los 8 años que recibí mi primer consola el Nintendo 64 eh jugado videojuegos, de los mejores momentos que recuerdo han sido cuando se juntaban los primos en navidad, y jugábamos todo el día, mi familia, me ha dicho que no gaste tanto en videojuegos que gaste en cosas más necesarias, pero para a mi, jugar me relaja después de trabajar, y solo gasto lo que me sobra de mi sueldo, después de haber solventar mis gastos necesarios”, relató.

En Saltillo, GamePlanet, ubicado en la Plaza Galerías, sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, es una de las principales tiendas dedicadas exclusivamente a la venta de videojuegos. Sin embargo, el mercado se extiende más allá de consolas o cartuchos.

Erick Esquivel Sandoval, gerente de la sucursal, explicó que “la gente viene buscando artículos que representan sus series, películas o personajes favoritos, y eso amplía mucho el tipo de cliente que entra a la tienda”, explicó.

“Nuestros principales productos son los videojuegos, los coleccionables y los accesorios, como pueden ser controles, audífonos, teclados y mouse. Entre los coleccionables están los Funkos, cableguys, manejamos palomeras -por ejemplo de Minecraft-, playeras, sudaderas, gorros, mochilas, cachuchas. Ahorita lo que más se mueve en el mes de diciembre son las consolas y videojuegos”, agregó Esquivel Sandoval.