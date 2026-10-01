Influencer saltillense denuncia en redes a ‘depravado sexual’

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    Influencer saltillense denuncia en redes a ‘depravado sexual’
    Tras hacer pública su denuncia, otras mujeres contactaron a Fernández para compartirle experiencias que, según sus relatos, también involucrarían al mismo hombre. REDES SOCIALES

Lucía Fernández denunció públicamente una videollamada en la que, según relató, un hombre se mostró desnudo mientras ella se encontraba con sus hijas; posteriormente informó que otras mujeres se sumaron a los señalamientos

La coach de vida y autora saltillense, Lucía Fernández, denunció a través de redes sociales a un hombre identificado como Jorge ¨N¨, a quien señaló de haberla contactado mediante una videollamada cuando ella se encontraba acompañada de sus hijas.

La denuncia pública fue realizada el pasado lunes, cuando Fernández compartió en sus redes sociales el perfil del hombre y relató que había respondido a una videollamada que aparentemente buscaba solicitarle ayuda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/perrunos-uaaan-el-legado-de-diana-rodriguez-y-su-ensenanza-de-amor-y-bienestar-por-los-animales-HI23817132

De acuerdo con su publicación, al contestar se percató de que el hombre se encontraba desnudo. Fernández señaló que sus hijas estaban junto a ella y que reaccionó rápidamente para terminar la llamada.

“Me prometí a mí misma nunca más quedarme callada”, escribió al presentar públicamente su denuncia y pedir a otras personas tener precaución al responder videollamadas de desconocidos.

Posteriormente, Fernández informó mediante un video reciente que el caso ya había sido llevado ante las autoridades y que el hombre señalado se encontraba a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La también creadora de contenido explicó que, después de hacer pública su experiencia, otras mujeres se pusieron en contacto con ella para compartirle situaciones que, según sus propios relatos, también habrían involucrado al mismo hombre.

Fernández agradeció a las mujeres que decidieron contactarla y compartir sus historias, así como a las autoridades por intervenir en el caso.

VANGUARDIA buscó a la Fiscalía General del Estado para confirmar los hechos y conocer si existe una investigación relacionada con la denuncia; hasta el momento, se encuentra pendiente una respuesta de la autoridad.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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