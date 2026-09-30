Saltillense Sofía Durán se corona en el Festival Mexicano de Taekwondo G10

La saltillense Sofía Alejandra Durán Vázquez se quedó con la medalla de oro en el Festival Mexicano de Taekwondo G10 2026, celebrado durante el fin de semana en Zacatecas, donde encabezó la participación de la delegación coahuilense. Durán Vázquez consiguió el primer lugar en la categoría Infantil femenil de menos de 50 kilogramos, resultado con el que refrendó su condición como número uno del país en el ranking de la Federación Mexicana de Taekwondo.

La representante de Saltillo llegó a la competencia con el objetivo de mantener su posición dentro de la clasificación nacional y logró avanzar hasta quedarse con el primer lugar de su división. Su actuación le permitió subir a lo más alto del podio y sumar otro resultado a su trayectoria en las categorías infantiles del taekwondo nacional. La participación de Coahuila en Zacatecas también dejó cuatro medallas de bronce, por lo que la delegación estatal cerró el certamen con cinco preseas. Luciana Ortiz, Elian Antonio Serrano, Gregorio Isaí Pérez Silván y Diego Chávez fueron los otros representantes coahuilenses que consiguieron subir al podio durante el torneo. Con estos resultados, Coahuila tuvo presencia en distintas categorías del Festival Mexicano de Taekwondo G10 2026, mientras que Durán Vázquez se convirtió en la representante estatal que consiguió alcanzar el primer lugar.

Para la saltillense, el triunfo también representa un resultado importante dentro de su proceso competitivo, luego de mantenerse en la cima del ranking nacional de su categoría. El Festival Mexicano de Taekwondo G10 forma parte de las competencias que reúnen a exponentes infantiles y juveniles de diferentes estados, por lo que los resultados obtenidos permiten a los atletas continuar acumulando experiencia en el circuito nacional. Ahora, Sofía Durán continuará con su preparación de cara a los siguientes compromisos deportivos, con el objetivo de mantenerse entre las principales exponentes de su división. El oro conseguido en Zacatecas y los cuatro bronces obtenidos por sus compañeros permitieron a Coahuila cerrar su participación con cinco medallas en total. Con información de Triunfo Deportivo

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