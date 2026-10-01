Pelearán Alberto Hurtado y Ale Salazar candidatura por Saltillo

La convocatoria de la 4T establece del 01 al 04 de octubre como fecha de registro, en la página digital: https://registro.morena.app/ .

Aspirantes coahuilenses a alcaldías y diputaciones federales se encuentran listos para inscribirse en el proceso de selección de candidatos, convocado por Morena.

Para los aspirantes a los 300 distritos federales, se requiere que se distingan por su compromiso con las causas del pueblo, por su honestidad y por su sencillez.

En el caso de las alcaldías, anote usted a Alberto Hurtado, para Saltillo; Pepe Erives, en Monclova, y Antonio Attolini, en Torreón.

El diputado federal, Antonio Castro, va por la reelección, y la legisladora federal, Cintia Cuevas, deshoja la margarita entre el Congreso de la Unión y la presidencia municipal de Torreón.

Lo mismo ocurre con la regidora saltillense, Alejandra Salazar, que se inscribirá para la alcaldía de Saltillo, por si Morena requiere cumplir con la cuota de género.

Y es que en los ayuntamientos de Monclova, Saltillo, Torreón y Piedras Negras, por ley, los partidos deberán postular, al menos, a una mujer.

POR LA DEFENSA DE COAHUILA

El senador del PRI, Gabriel Elizondo, se reunió ayer con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, para compartir experiencias sobre la seguridad pública en Coahuila.

El representante popular coahuilense preparó una serie de dossiers con información actualizada en materia delictiva en la entidad y los resultados positivos del blindaje contra la delincuencia.

Elizondo Pérez acudirá con el resto del gabinete federal, por instrucciones del gobernador, Manolo Jiménez, para establecer acuerdos de colaboración institucional.

El secretario de la Defensa fue receptivo y ponderó la creación de cuarteles militares en las distintas regiones de Coahuila.

NO SOY CABILDERO

El exsecretario de Gobierno, Armando Luna Canales, negó ayer que sea asesor político y de imagen del Partido Verde Ecologista de México, en Coahuila.

Luna Canales rechazó también que posea y acuda a una oficina tipo “war room”, en el bulevar Colosio, de Saltillo.

El exlíder estatal notarial aceptó que en dos ocasiones impartió cursos de capacitación para el Partido Verde Ecologista, y que tiene otro pendiente, pero son sobre temas ambientales.

Armando Luna dijo que, con Refugio Sandoval, dirigente estatal del PVEM, lo une una amistad de muchos años, pero que eso no implica que sea cabildero de este organismo político.

Y aunque expuso que la aclaración era en lo personal, bien vale la pena que esta columna aclare su posición en torno a lo ayer publicado en este espacio.

EXCELENTE PERFIL

Hace unos días tuve la oportunidad de conocer al director de la Facultad de Jurisprudencia en la capital del estado, Oscar Nájera Davis.

Coincidimos en un restaurante local y nos presentó un amigo mutuo de nombre Manuel de Jesús Gallardo.

La verdad, el jurisconsulto me pareció un hombre formal y serio, lo que fue compartido por el paisano Manuel.

Esperamos que haga un buen papel en su nueva encomienda...