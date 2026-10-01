$!Destaca Coahuila en el top por mayor costo de vida

La Encuesta Nacional de Gasto, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que Coahuila es una de las entidades del país donde los hogares reportan mayores erogaciones para cubrir sus necesidades cotidianas. Este ejercicio estadístico, que complementa a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), publicada de manera bianual por el Inegi, señala que los hogares mexicanos destinan en promedio 57 mil 930 pesos trimestrales al gasto corriente, es decir, a los bienes y servicios necesarios para la vida diaria.

De acuerdo con los resultados correspondientes a 2025, el gasto corriente promedio trimestral de los hogares de Coahuila supera en 8 mil 235 pesos la media nacional, al alcanzar los 66 mil 165 pesos. Este monto coloca a Coahuila como la séptima entidad del país con mayores erogaciones por concepto de gasto corriente, indicador que permite dimensionar el costo de cubrir las necesidades cotidianas de los hogares.

Por encima de Coahuila se encuentran Ciudad de México, en primer lugar, con un gasto corriente promedio trimestral de 84 mil 564 pesos por hogar; Querétaro, con 81 mil 685 pesos; Nuevo León, con 80 mil 716; Baja California Sur, con 78 mil 826; Baja California, con 73 mil 459, y Colima, con 67 mil 950 pesos.

A nivel estatal, la comparación con los resultados de la ENIGH de 2024 muestra que el gasto corriente promedio trimestral de los hogares coahuilenses aumentó 31 por ciento en un año, al pasar de 50 mil 501 pesos a 66 mil 165 pesos. A detalle, la encuesta señala que los tres principales rubros de gasto en Coahuila continúan siendo alimentos, bebidas y tabaco; transporte y comunicaciones, así como educación y esparcimiento. En el primer rubro, el gasto promedio trimestral pasó de 16 mil 83 pesos reportados en la ENIGH 2024 a 21 mil 130 pesos en 2025.

Particularmente, el incremento fue notable en alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar, cuyo gasto pasó de 13 mil 316 a 17 mil 614 pesos trimestrales.

En segundo lugar se ubicó el rubro de transporte y comunicaciones, que aumentó de 11 mil 185 pesos en 2024 a 15 mil 133 pesos en 2025. Finalmente, el gasto en educación y esparcimiento pasó de 5 mil 616 a 6 mil 129 pesos trimestrales por hogar.

Temas

Hogar Dinero Economía

Localizaciones

Coahuila

Organizaciones

INEGI

