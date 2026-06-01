Inicia capacitación para nuevo Agrupamiento Infancia Segura en Saltillo

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    Inicia capacitación para nuevo Agrupamiento Infancia Segura en Saltillo
    El Agrupamiento Infancia Segura complementará el trabajo que actualmente realiza la Unidad de Integración Familiar (UNIF). CORTESÍA

El agrupamiento estará enfocado en la protección y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo

Con el objetivo de fortalecer la atención y protección de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, este viernes inició la capacitación de las y los elementos que integrarán el nuevo Agrupamiento Infancia Segura de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Este nuevo grupo especializado tendrá la tarea de reforzar las acciones preventivas y la atención a menores en condiciones de vulnerabilidad, mediante una intervención enfocada en la protección de sus derechos y el acompañamiento en situaciones de riesgo.

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Durante el arranque de la capacitación, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó la importancia de este proyecto para fortalecer la estrategia de seguridad y atención social del municipio.

Señaló que, aunque actualmente la Unidad de Integración Familiar (UNIF) ya brinda atención a menores de edad, el nuevo agrupamiento permitirá ampliar y especializar los servicios, además de trabajar de manera coordinada con dependencias municipales y estatales.

“Ustedes han dado un paso importante al mostrar interés y capacitarse en este tema. Por ello, las y los invito a mantener la dedicación y la constancia para brindar la mejor atención posible y contribuir a generar entornos seguros para nuestras niñas y niños”, expresó Garza Félix ante los participantes.

La capacitación tendrá una duración de dos semanas y contempla temas relacionados con derechos humanos, prevención de la violencia, atención con perspectiva de infancia y protocolos de actuación para primeros respondientes.

En el proceso formativo participan instituciones especializadas como la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, así como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar una atención adecuada a menores en situación de vulnerabilidad.

$!El comisionado Miguel Ángel Garza Félix destacó la importancia de este nuevo proyecto para la seguridad de Saltillo.
El comisionado Miguel Ángel Garza Félix destacó la importancia de este nuevo proyecto para la seguridad de Saltillo. CORTESÍA

Las autoridades señalaron que la creación del Agrupamiento Infancia Segura forma parte de las acciones permanentes para reforzar la protección de la niñez y adolescencia, así como para consolidar entornos más seguros para las familias saltillenses.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recordó que, ante cualquier situación de emergencia o riesgo que involucre a menores, la población puede comunicarse a la Unidad de Integración Familiar (UNIF) al teléfono 844 410 4003, al sistema de emergencias 911, a la Policía Municipal al 844 414 1114, al ChatBot de la Comisaría al 844 893 0909 o mediante los grupos ciudadanos de seguridad en WhatsApp.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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