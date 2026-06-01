Inicia capacitación para nuevo Agrupamiento Infancia Segura en Saltillo

Este nuevo grupo especializado tendrá la tarea de reforzar las acciones preventivas y la atención a menores en condiciones de vulnerabilidad, mediante una intervención enfocada en la protección de sus derechos y el acompañamiento en situaciones de riesgo.

Con el objetivo de fortalecer la atención y protección de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, este viernes inició la capacitación de las y los elementos que integrarán el nuevo Agrupamiento Infancia Segura de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Durante el arranque de la capacitación, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó la importancia de este proyecto para fortalecer la estrategia de seguridad y atención social del municipio.

Señaló que, aunque actualmente la Unidad de Integración Familiar (UNIF) ya brinda atención a menores de edad, el nuevo agrupamiento permitirá ampliar y especializar los servicios, además de trabajar de manera coordinada con dependencias municipales y estatales.

“Ustedes han dado un paso importante al mostrar interés y capacitarse en este tema. Por ello, las y los invito a mantener la dedicación y la constancia para brindar la mejor atención posible y contribuir a generar entornos seguros para nuestras niñas y niños”, expresó Garza Félix ante los participantes.

La capacitación tendrá una duración de dos semanas y contempla temas relacionados con derechos humanos, prevención de la violencia, atención con perspectiva de infancia y protocolos de actuación para primeros respondientes.

En el proceso formativo participan instituciones especializadas como la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, así como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar una atención adecuada a menores en situación de vulnerabilidad.